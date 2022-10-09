https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/vosstanovleno-dvizhenie-mashin-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1041982255.html

Восстановлено движение машин по двум полосам Крымского моста

Восстановлено движение машин по двум полосам Крымского моста

После взрыва более суток использовалась только одна полоса, которая работала в реверсивном режиме. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T17:15+0300

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем официальном Telegram-канале. Обследование поврежденной части моста продолжается, строители и специалисты силового блока работают круглосуточно, ликвидируя последствия взрыва. В 06:07 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв спровоцировал разрушение двух автомобильных пролетов, привел к серьезному пожару - возгоранию семи цистерн с топливом проходящего мимо поезда. Сначала движение по мосту было перекрыто полностью. Потом было организовано реверсивное движение легковых автомобилей и автобусов по одной полосе, а ближе к вечеру - движение поездов. Судоходная арка моста не пострадала. Грузовые суда перевозят с одного берега на другой с помощью парома.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/okolo-1200-avtomobiley-za-noch-prinyali-stoyanki-v-rayone-krymskogo-mosta-1041972873.html

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