https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/kriptoanalitik-manvelyan-o-posledstviyakh-kriptovalyutnykh-sanktsiy-es-protiv-rossii-1042003526.html
Криптоаналитик Манвелян о последствиях криптовалютных санкций ЕС против России
Криптоаналитик Манвелян о последствиях криптовалютных санкций ЕС против России
Доступ к криптокошельками россиян на крупнейших биржах могут закрыть из-за новых санкций ЕС. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T20:25+0300
2022-10-10T20:25+0300
2022-10-10T20:25+0300
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евросоюз
санкции
рынок криптовалюты
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Такие действия крайне невыгодны для бирж, а потому они ищут лазейки для продолжения работы с россиянами. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по криптовалютам Рафаэль Манвелян. Как Запад захватывает контроль над этой сферой? Когда у государств появятся цифровые валюты? Зачем России нужна своя криптобиржа? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, евросоюз, санкции, рынок криптовалюты, видео
видео, мультимедиа, россия, евросоюз, санкции, рынок криптовалюты, видео
Криптоаналитик Манвелян о последствиях криптовалютных санкций ЕС против России
Доступ к криптокошельками россиян на крупнейших биржах могут закрыть из-за новых санкций ЕС.
Такие действия крайне невыгодны для бирж, а потому они ищут лазейки для продолжения работы с россиянами. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по криптовалютам Рафаэль Манвелян. Как Запад захватывает контроль над этой сферой? Когда у государств появятся цифровые валюты? Зачем России нужна своя криптобиржа? Обо всем этом смотрите в нашем видео.