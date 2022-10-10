https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/kriptoanalitik-manvelyan-o-posledstviyakh-kriptovalyutnykh-sanktsiy-es-protiv-rossii-1042003526.html

Криптоаналитик Манвелян о последствиях криптовалютных санкций ЕС против России

Криптоаналитик Манвелян о последствиях криптовалютных санкций ЕС против России

Доступ к криптокошельками россиян на крупнейших биржах могут закрыть из-за новых санкций ЕС. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

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россия

евросоюз

санкции

рынок криптовалюты

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Такие действия крайне невыгодны для бирж, а потому они ищут лазейки для продолжения работы с россиянами. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по криптовалютам Рафаэль Манвелян. Как Запад захватывает контроль над этой сферой? Когда у государств появятся цифровые валюты? Зачем России нужна своя криптобиржа? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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