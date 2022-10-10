https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-11-oktyabrya-1042002065.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 октября

Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует юго-восточная периферия антициклона с запада. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-10T18:26+0300

2022-10-10T18:26+0300

2022-10-10T18:26+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Во вторник, 11 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночь и утром местами возможен дождь, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с кратковременным усилением до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии