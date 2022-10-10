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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 октября
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует юго-восточная периферия антициклона с запада. 10.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-10T18:26+0300
2022-10-10T18:26+0300
2022-10-10T18:26+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Во вторник, 11 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночь и утром местами возможен дождь, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с кратковременным усилением до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 октября
Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует юго-восточная периферия антициклона с запада.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Во вторник, 11 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночь и утром местами возможен дождь, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с кратковременным усилением до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.