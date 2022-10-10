https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/rossiya-i-belarus-dogovorilis-o-razvertyvanii-sovmestnoy-regionalnoy-gruppirovki-voysk--1041994674.html

Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

В понедельник, 10 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. 10.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что формирование группировки длится в течение двух дней. Президент рассказал, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Беларуси."Я вас предупреждал давно о том, что их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель – она остается с давних времен – втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Беларусью", — сказал Лукашенко.Он заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Беларуси с территории Украины. Президент отметил, что поручил довести до Киева, что ответ на возможное нападение на Беларусь будет жестким.Президент также сказал, что открытие Украиной фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/putin-sobytiya-na-ukraine-konflikty-v-drugikh-stranakh-sng-trebuyut-vyrabotki-mer-1041955187.html

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