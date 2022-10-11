https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/advokat-naznachen-odnomu-iz-obvinyaemykh-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1042016358.html

Адвокат назначен одному из обвиняемых по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Адвокат назначен одному из обвиняемых по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 11 октября. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T19:55+0300

2022-10-11T19:55+0300

2022-10-11T19:55+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973997_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_84d723a8e8b5e8dbe6d45ea10a19ad01.jpg

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Адвокат Сергей Чакрян вступил в дело о тройном убийстве в качестве защитника обвиняемого Эрика Чкадуа на заседании 11 октября.На имя суда от Чкадуа пришло заявление, что за отведенное время он не заключил ни с кем соглашения, в связи с чем суд обратился в Палату адвокатов с требованием о предоставлении обвиняемому адвоката.Государственный защитник Чакрян встретился с подсудимым, который подтвердил, что согласен, чтобы адвокат представлял его интересы в суде.Следующее судебное заседание назначено на 1 ноября.В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1041093698.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия