https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1041093698.html

Суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума

Суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума

Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 23 августа. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T17:05+0300

2022-08-23T17:05+0300

2022-08-23T17:19+0300

в абхазии

суд

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Государственное обвинение продолжает представлять письменные и вещественные доказательства суду. Из 25 томов уже представлены 22. Далее обвинение планирует допросить потерпевшую сторону и передать право представлять доказательства стороне защиты.Асмат Цвижба, SputnikШтраф за административное нарушениеПрошлое заседание, 16 августа, было прервано. Заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба в ответ на вопрос одного из адвокатов о месте хранения вещдоков, упомянул номера, установленные на автомобиль Hyundai, на котором, по его словам, "осуществлялся вывоз преступников с места преступления".Обвиняемые возмутились такой формулировкой и выкрикнули, что этот факт еще не доказан. В зале началась словесная перепалка и в направлении обвиняемых со стороны представителя потерпевших Астамура Авидзба был брошен стеклянный предмет. Никто не пострадал, заседание суда было отложено.Судья предупредила, что суд может принять решение о проведение процесса в закрытом заседании, в случае когда дело касается безопасности участников судебного разбирательства.Новый защитникНа заседании обвиняемый Беслан Бганба ходатайствовал о допущении в качестве адвоката нового лица Эдуарда Шенкао. Судебная коллегия приняла решение допустить Шенкао как защитника наравне с адвокатом.Детали звонковДалее гособвинение перешло к предоставлению письменных доказательств по делу, а именно детализации входящих и исходящих звонков подсудимого Эрика Чкадуа.Представитель гособвинения Даур Амичба отметил, что определенные данные детализации представляют важность и интерес для суда. Адвокат Игорь Скнарин поинтересовался, чем же детали телефонных звонков важны для суда.Руслан Тыркба объяснил, что результат осмотра детализации звонков Эрика Чкадуа показывает, что вечером 19 ноября 2019 года на его номер звонил ранее допрошенный свидетель, мастер по тонировке автомобилей Автандил Чолария. Это, по словам Тыркба, подтверждает показания Чкадуа, что вечером 19 ноября 2019 года после тонирования автомобиля Toyota Mark 2 (на котором, по версии гособвинения, обвиняемые приехали на место преступления – ред.), по указанию обвиняемого Дато Ахалая, мастер набрал Чкадуа.Кроме того, анализ детализации звонков Чкадуа показывает, что в день убийства 22 ноября 2019 года его телефон весь день позиционируется по улице Джонуа. Однако ранее гособвинение предоставило суду видеозапись его передвижения на машине Toyota Prado по Сухуму в тот же день.Подсудимый Чкадуа заявил, что эти сведения не соответствуют действительности и его телефон действительно находился дома, так как он в то время находился под домашним арестом.В адрес обвинения от Беслана Бганба прозвучала реплика: "Ты ничего не докажешь". После этого в зале вновь возникла словесная перепалка между сторонами и суд объявил перерыв.Кроме того, Дато Ахалая заявил, что не желает далее участвовать в заседании, ссылаясь на плохое самочувствие. Фельдшер СГБ подтвердила, что у Ахалая высокое давление и ему оказывают медпомощь.Так как обвиняемый не высказал свою позицию о возможности продолжения заседания без его присутствия, было решено перенести слушание на 30 августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-rasskazali-o-khode-sudebnogo-razbiratelstva-po-delu-o-troynom-ubiystve-1041010573.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/gosobvinenie-predstavilo-sudu-veschdoki-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1039868227.html

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суд, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия