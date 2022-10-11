https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/bzhaniya-posetil-sela-ochamchyrskogo-rayona-postradavshie-ot-stikhii-1042016242.html
Бжания посетил села Очамчырского района, пострадавшие от стихии
Бжания посетил села Очамчырского района, пострадавшие от стихии
По итогам поездки президент провел совещание в администрации Очамчырского района. 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T19:25+0300
2022-10-11T19:25+0300
2022-10-11T19:25+0300
в абхазии
очамчырский район
абхазия
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0b/1042016077_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_3a0684d16d6e4a5c2062b12ba9efe531.jpg
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил села Очамчырского района, которые пострадали от стихии 10 октября, сообщает пресс-служба главы государства. По словам главы администрации села Адзюбжа Дмитрия Абухба, в селе пострадало восемь домов. Глава государства провел совещание в администрации района и обещал оказать помощь в ликвидации последствий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/obrushennye-mosty-i-zatoplennye-doma-posledstviya-stikhii-v-abkhazii-1042011583.html
очамчырский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0b/1042016077_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_16a56b9866b2b67b5d7cf0c340872fd4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
очамчырский район, абхазия, аслан бжания
очамчырский район, абхазия, аслан бжания
Бжания посетил села Очамчырского района, пострадавшие от стихии
По итогам поездки президент провел совещание в администрации Очамчырского района.
СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил села Очамчырского района, которые пострадали от стихии 10 октября, сообщает пресс-служба главы государства.
В селах Адзюбжа, Кындыг, Маркула и в самой Очамчыре подтопило дома, размыло дороги, существенный ущерб нанесен частным домовладениям.
По словам главы администрации села Адзюбжа Дмитрия Абухба, в селе пострадало восемь домов.
Глава государства провел совещание в администрации района и обещал оказать помощь в ликвидации последствий.