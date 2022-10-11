https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/bzhaniya-posetil-sela-ochamchyrskogo-rayona-postradavshie-ot-stikhii-1042016242.html

Бжания посетил села Очамчырского района, пострадавшие от стихии

Бжания посетил села Очамчырского района, пострадавшие от стихии

По итогам поездки президент провел совещание в администрации Очамчырского района. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T19:25+0300

2022-10-11T19:25+0300

2022-10-11T19:25+0300

в абхазии

очамчырский район

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил села Очамчырского района, которые пострадали от стихии 10 октября, сообщает пресс-служба главы государства. По словам главы администрации села Адзюбжа Дмитрия Абухба, в селе пострадало восемь домов. Глава государства провел совещание в администрации района и обещал оказать помощь в ликвидации последствий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/obrushennye-mosty-i-zatoplennye-doma-posledstviya-stikhii-v-abkhazii-1042011583.html

очамчырский район

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