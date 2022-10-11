https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/obrushennye-mosty-i-zatoplennye-doma-posledstviya-stikhii-v-abkhazii-1042011583.html

Обрушенные мосты и затопленные дома: последствия стихии в Абхазии

Обрушенные мосты и затопленные дома: последствия стихии в Абхазии

9 и 10 октября на восточные районы Абхазии обрушилась стихия. В Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах подтопило дома, подмыло мосты... 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T14:28+0300

2022-10-11T14:28+0300

2022-10-11T14:38+0300

в абхазии

галский район

ткуарчальский район

гулрыпшский район

очамчырский район

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0b/1042011262_0:72:768:504_1920x0_80_0_0_5442706a3366cf853c51c07f12c5d365.jpg

О том, какие последствия нанесла стихия и как в районах справляются с ними, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikОдин из самых пострадавших районов от стихии – Очамчырский. Здесь ущерб продолжают оценивать. По словам замглавы местной администрации Артемона Габелая, району нанесен колоссальный вред.В селах Кутол, Тоумыщ, Лабра, Тхина, Пакуащ размыло мосты, дороги, а половину города Очамчыра подтопило.Подтопило дома и в селах Адзюбжа, Меркула и Баслаху. А жители поселка Тоумыщ оказались заблокированы. Там, по словам Габелая, подмыло мост. Сейчас местные власти своими силами пытаются восстановить его. Однако, как отметил замглавы Очамчыры, серьезные проблемы с разрушенными мостами и дамбами решить без помощи республиканских властей не получится.Ожидают в Очамчырском районе и приезд президента Аслана Бжания.Гулрыпшский районРазрушенные мосты и подтопленные домовладения – последствия разгула стихии и в Гулрыпшском районе. По словам главы администрации Аслана Барателия, всего пострадало 25 домов. Многие жители потеряли и живность, в основном домашнюю птицу.С утра в районе работает комиссия по оценке ущерба от стихии. Но сейчас уже понятно – главный ущерб нанесен дорожным сооружениям. Так в селе Допукыт пострадал временный мост, который был возведен в августе 2021 года, после того как подмыло основной мост. Из-за этого семь сел оказались отрезаны от остальной части страны. Другой дороги, по словам Барателия, здесь просто нет.В районе планируют восстановить временный мост. Но это не решит проблему. Местные власти рассчитывают на то, что правительство до конца года отремонтирует основной мост.Другой мост обрушился в селе Уарча. Как отметил Аслан Барателия, небольшую железную конструкцию можно будет восстановить своими силами.А вот для устранения других последствий и выплаты компенсаций планируют обратиться в правительство."Сегодня к концу дня будем иметь полную картину. Затем мы обратимся в Кабинет министров. У нас нет никаких средств, чтобы мы могли устранить последствия стихии. В таких случаях нам помогает Кабинет министров",– добавил Барателия.Галский районНа Галский район стихия обрушилась еще 9 октября. Тогда здесь из-за урагана упали несколько деревьев и опоры воздушной линии."Мы все убрали силами управления городского хозяйства. Столбы электросети были восстановлены силами "Черноморэнерго". Те жители района, которые оставались без света, уже получают электроснабжение", – рассказал начальник городского хозяйства Дмитрий Адлейба.10 октября из-за сильных ливней на всей территории района подтопило несколько сел. По словам Адлейба, основной удар стихии пришелся на территории вдоль реки Ингур на границе с Грузией. Так в селе Алакумхара из-за подъема воды в реке произошли оползни, повреждены дороги и водопровод.Разрушена и дорога, ведущая к головным водозаборным сооружениям, произошел обвал. После того как распогодится, городские службы планируют начать там восстановительные работы.Адлейба добавил, что пока район устраняет последствия на собственные средства. Но в случае необходимости будут обращаться в правительство.Ткуарчалский районВ Ткуарчалском районе ущерб еще не оценили. По предварительным данным, в селах Окум, Царча и Чхортал подмыло мосты. Из-за этого в Царче около 10 семей оказались отрезаны от остальной части села.Подтопило и сам Ткуарчал. Сотрудники ЖКХ справились своими силами. Сейчас в городе очищают коллекторы, которые забились мусором и листвой.По словам замглавы администрации Владислава Аршба, 12 октября состоится совещание с главами сел, после чего планируют обратиться в правительство для помощи в устранении последствий стихии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/prezidentu-dolozhili-vo-skolko-oboydetsya-rekonstruktsiya-mosta-v-sele-dopukyt-1036380850.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221010/zhiteley-galskogo-rayona-predupredili-o-podeme-urovnya-vody-v-reke-ingur-1042002317.html

галский район

ткуарчальский район

гулрыпшский район

очамчырский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

галский район, ткуарчальский район, гулрыпшский район, очамчырский район, абхазия