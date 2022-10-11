https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-oktyabrya-1042013195.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T17:10+0300

2022-10-11T17:10+0300

2022-10-11T17:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041721371_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_7bf4f14d2a37fa4afef372590e23d1fc.jpg

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В среду, 12 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии