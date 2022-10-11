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Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона. 11.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-11T17:10+0300
2022-10-11T17:10+0300
2022-10-11T17:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В среду, 12 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона.
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В среду, 12 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.