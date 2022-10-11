https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/yubiley-abkhazskoy-armii-30-letie-minoborony-otmetili-v-sukhume-1042011907.html

Юбилей Абхазской армии: 30-летие Минобороны отметили в Сухуме

Юбилей Абхазской армии: 30-летие Минобороны отметили в Сухуме

Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. 11.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 30-летия создания Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба Абхазии в Государственной филармонии состоялось торжественное собрание."Становление Абхазской армии берет истоки с формирования отдельного полка Внутренних войск. Еще полностью не закончилось его формирование, как 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Республики Абхазия – началась Отечественная война народа Абхазии против грузинских оккупантов", – сказал в своем выступлении министр обороны Абхазии Владимир Ануа.Он также отметил, что 18 августа 1992 года Президиум Верховного Совета Абхазии издал Указ о создании Государственного комитета обороны, в руках которого была сосредоточена вся полнота власти по обороне республики.Глава Минобороны отметил, что 1 октября 1992 года абхазские вооруженные формирования вместе с отрядами добровольцев перешли в наступление на гагрском оборонительном рубеже, и уже 6 октября они освободили всю северо-западную часть Абхазии."После освобождения Гагры противник усилил военную группировку в сухумском направлении. В целях оперативного управления войсками было создано Министерство обороны и Генеральный штаб", – восстановил министр хронологию событий.Затем с поздравительной речью выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который отметил, что Вооруженные силы Абхазии формировались в самое тяжелое для страны время – в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов."В этот знаменательный для всего народа день особые слова благодарности хотел бы выразить ветеранам Вооруженных сил за проявленные подвиги и храбрость во имя священной Победы. Вы самоотверженно стояли на страже суверенитета государства и в сложный период после войны. Мы чтим светлую память тех, кто отдал самое главное – свои жизни, был верен присяге. Они всегда будут живы в памяти народа", – сказал глава государства.После зачитали приказ министра обороны о награждении посмертно медалью "30 лет Министерству обороны" Владислава Ардзинба, Сергея Багапш, Владимира Аршба, Султана Сосналиева, Сергея Дбар, Гиви Агрба, Владимира Миканба, Динвара Асландзия.Кроме того, приказом министра обороны были присвоены очередные воинские звания и вручены медали в честь 30-летия со дня создания Минобороны страны.11 октября 1992 года, в разгар Отечественной войны народа Абхазии, были созданы Министерство обороны, Вооруженные силы и Генеральный штаб.Наряду с Генштабом в Минобороны стали формироваться управления, отделы и службы. 28 октября 1992 года были созданы служба тыла Вооруженных сил, управление вооружения и техники, медицинская служба.8 января 1993 года Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении председателя Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба главнокомандующим Вооруженными силами страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/bzhaniya-pozdravil-vooruzhennye-sily-abkhazii-s-30-letiem-sozdaniya-1042011083.html

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