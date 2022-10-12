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Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной принятия акта о независимости
Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной принятия акта о независимости
Ровно 23 года назад, 12 октября 1999 года, был принят Акт "О государственной независимости Республики Абхазия". 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T11:28+0300
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей страны с 23-летием со дня принятия Акта "О государственной независимости Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В поздравлении президент назвал принятие акта "важнейшим этапом в борьбе народа Абхазии за свободное самоопределение"."В очередной раз народ Абхазии показал международному сообществу несокрушимую сплоченность и единение. Наш путь был сложен. Мы боролись за него с оружием в руках, потеряв сыновей и дочерей Апсны", – говорится в сообщении.Президент также назвал признание Россией Абхазии торжеством исторической справедливости и пожелал согражданам счастья и благополучия, а республике – мира и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html
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Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной принятия акта о независимости
11:28 12.10.2022 (обновлено: 12:09 12.10.2022)
Ровно 23 года назад, 12 октября 1999 года, был принят Акт "О государственной независимости Республики Абхазия".
СУХУМ, 12 окт – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей страны с 23-летием со дня принятия Акта "О государственной независимости Республики Абхазия". Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В поздравлении президент назвал принятие акта "важнейшим этапом в борьбе народа Абхазии за свободное самоопределение".
"В очередной раз народ Абхазии показал международному сообществу несокрушимую сплоченность и единение. Наш путь был сложен. Мы боролись за него с оружием в руках, потеряв сыновей и дочерей Апсны", – говорится в сообщении.
Президент также назвал признание Россией Абхазии торжеством исторической справедливости и пожелал согражданам счастья и благополучия, а республике – мира и процветания.