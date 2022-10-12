https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/chekhiya-zakroet-granitsy-dlya-rossiyskikh-turistov-1042031369.html
Чехия закроет границы для российских туристов
Чехия закроет границы для российских туристов
По данным МИД Чехии, ежедневно в страну через пражский аэропорт прибывает около двухсот российских граждан. 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T19:10+0300
2022-10-12T19:10+0300
2022-10-12T19:10+0300
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Чехия запретит въезд российским туристам с 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.Таким образом Чехия пополнила список стран, закрывших свои границы для российских туристов, в него входят Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия. При этом Чехия была первой страной, прекратившей выдавать россиянам визы - срок этого распоряжения продлен до марта 2023 года.Ранее члены Сената, верхней палаты чешского парламента, приняли решение о том, что страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся избежать мобилизации, так как они не соответствуют критериям выдачи таких виз и могут представлять угрозу безопасности страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/evrokomissiya-uzhestochila-protsess-vydachi-shengenskikh-viz-dlya-rossiyan-1041849667.html
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чехия, европа, новости
Чехия закроет границы для российских туристов
По данным МИД Чехии, ежедневно в страну через пражский аэропорт прибывает около двухсот российских граждан.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Чехия запретит въезд российским туристам с 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.
"С 25 октября те из россиян, которые прибудут в страну через ее внешние границы, включая аэропорты, с действующей шенгенской визой, выданной в любом из государств ЕС с целью туризма, спорта или культуры, не будут допущены на чешскую территорию", - заявил Липавский.
Таким образом Чехия пополнила список стран, закрывших свои границы для российских туристов, в него входят Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия. При этом Чехия была первой страной, прекратившей выдавать россиянам визы - срок этого распоряжения продлен до марта 2023 года.
Ранее члены Сената, верхней палаты чешского парламента, приняли решение о том, что страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся избежать мобилизации, так как они не соответствуют критериям выдачи таких виз и могут представлять угрозу безопасности страны.