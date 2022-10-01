https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/evrokomissiya-uzhestochila-protsess-vydachi-shengenskikh-viz-dlya-rossiyan-1041849667.html

Еврокомиссия ужесточила процесс выдачи шенгенских виз для россиян

Еврокомиссия ужесточила процесс выдачи шенгенских виз для россиян

Основная причина выработки новых рекомендаций - объявление частичной мобилизации в России, из-за которой увеличилось количество россиян, которые пытаются... 01.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-01T19:50+0300

2022-10-01T19:50+0300

2022-10-01T19:50+0300

евросоюз

шенгенская зона

россия

санкции

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Еврокомиссия представила обновленные рекомендации для стран-участников, согласно которым ужесточается контроль безопасности при выдачи виз россиянам и усиливается пограничный контроль. Странам ЕС рекомендовано ужесточить поход к выдаче краткосрочных виз. При выдаче таких виз, государства должны решать, применяются ли гуманитарные основания и рассматривать каждый случай индивидуально.Отмечается, что визы не должны выдаваться россиянам, которые находятся за пределами России. Такие заявления рекомендовано направлять в консульство по месту жительства – в Российскую Федерацию.При этом, наличие у россиян шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС."В соответствии со статьей 30 Визового кодекса само наличие визы не дает автоматического права въезда в Шенгенскую зону. В случае наличия оснований для аннулирования/отзыва такое решение может быть принято пограничной службой независимо от государства-члена, выдавшего визу", – говорится в сообщении ЕК.Эксперты отмечают, что новые рекомендации создают риск более тщательной проверки документов россиян, включая визы, при посадке на рейсы, которые летят в Европу, а также риски с прохождением погранконтроля при въезде в страны ЕС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/nazvany-strany-prekrativshie-vydavat-vizy-rossiyanam-1041501254.html

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евросоюз, шенгенская зона, россия, санкции