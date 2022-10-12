https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/dva-cheloveka-poluchili-travmy-v-rezultate-dtp-v-gudautskom-rayone-1042027150.html

Два человека получили травмы в результате ДТП в Гудаутском районе

Два человека получили травмы в результате ДТП в Гудаутском районе

Гражданина Абхазии и россиянина доставили после ДТП в Гудаутскую ЦРБ примерно в 12:00 в среду, 12 октября. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T14:50+0300

2022-10-12T14:50+0300

2022-10-12T15:10+0300

в абхазии

абхазия

новости

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/10/1032634070_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_85070e4cae9003d5ebf212842d5b7b0f.jpg

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Двое мужчин были доставлены в Гудаутскую ЦРБ после дорожно-транспортного происшествия на республиканской трассе, сообщили Sputnik в медучреждении.Машины столкнулись в районе ачандарского поворота.Как уточнил врач Гудаутской ЦРБ Тимур Зухба, пациенты находятся в состоянии средней тяжести. После оказания первой медицинской помощи они будут перенаправлены на дальнейшее лечение в Республиканскую больницу в Сухуме. Один из них – гражданин Абхазии, другой – россиянин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/v-rezhime-protivostoyaniya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1042019869.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, дтп