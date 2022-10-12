https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/dva-cheloveka-poluchili-travmy-v-rezultate-dtp-v-gudautskom-rayone-1042027150.html
Два человека получили травмы в результате ДТП в Гудаутском районе
Два человека получили травмы в результате ДТП в Гудаутском районе
Гражданина Абхазии и россиянина доставили после ДТП в Гудаутскую ЦРБ примерно в 12:00 в среду, 12 октября. 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T14:50+0300
2022-10-12T14:50+0300
2022-10-12T15:10+0300
в абхазии
абхазия
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/10/1032634070_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_85070e4cae9003d5ebf212842d5b7b0f.jpg
СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Двое мужчин были доставлены в Гудаутскую ЦРБ после дорожно-транспортного происшествия на республиканской трассе, сообщили Sputnik в медучреждении.Машины столкнулись в районе ачандарского поворота.Как уточнил врач Гудаутской ЦРБ Тимур Зухба, пациенты находятся в состоянии средней тяжести. После оказания первой медицинской помощи они будут перенаправлены на дальнейшее лечение в Республиканскую больницу в Сухуме. Один из них – гражданин Абхазии, другой – россиянин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/v-rezhime-protivostoyaniya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1042019869.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/10/1032634070_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e297b5fcc588ec3b669c9ddda22758fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, дтп
Два человека получили травмы в результате ДТП в Гудаутском районе
14:50 12.10.2022 (обновлено: 15:10 12.10.2022)
Гражданина Абхазии и россиянина доставили после ДТП в Гудаутскую ЦРБ примерно в 12:00 в среду, 12 октября.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Двое мужчин были доставлены в Гудаутскую ЦРБ после дорожно-транспортного происшествия на республиканской трассе, сообщили Sputnik в медучреждении.
Машины столкнулись в районе ачандарского поворота.
Как уточнил врач Гудаутской ЦРБ Тимур Зухба, пациенты находятся в состоянии средней тяжести.
После оказания первой медицинской помощи они будут перенаправлены на дальнейшее лечение в Республиканскую больницу в Сухуме. Один из них – гражданин Абхазии, другой – россиянин.