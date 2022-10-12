https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/v-rezhime-protivostoyaniya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1042019869.html

В режиме противостояния: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

В режиме противостояния: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило ежемесячный обзор о количестве случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, выявленных в... 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T10:35+0300

2022-10-12T10:35+0300

2022-10-12T10:35+0300

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Согласно данным МВД Абхазии, в минувшем сентябре сотрудники Госавтоинспекции выявили 6299 различных правонарушений и составили 404 протокола за езду в пьяном виде.SputnikВ контексте выявленных нарушений ПДД на дорогах страны сентябрь оказался в разы спокойнее августа. Если в течение последнего месяца лета инспекторы выписали 680 штрафов за езду подшофе и тем самым побили рекорд за последнюю пятилетку проводимого анализа, то в первом осеннем месяце это число снизилось до 404.Почти до конца календарного месяца они шли "корпус в корпус", но столице Абхазии все же удалось вырваться вперед. В итоге, в Гудауте было выписано 116 штрафов, в Сухуме – 129.Гагра нынче оказалась на третьей строчке нашего обзора с 69 протоколами. Гулрыпшскому району второй месяц подряд удается сохранять четвертую позицию, опережая Очамчырский район, который вместе с Сухумским разместился на пятой строчке.Наиболее "трезвыми" по-прежнему остаются автолюбители из Ткуарчала и Гала. Там в сентябре было составлено меньшего всего протоколов за вождение в пьяном виде.В возрастной категории правонарушителей произошли небольшие изменения. Водители в возрасте от 30 до 35 лет сумели отстоять свою "золотую медаль" в этой гонке, но обладателям августовского "серебра" – автолюбителям в возрасте от 40 до 45 – пришлось уступить тем, кто уже преодолел пятидесятилетний рубеж. "Бронза" досталось автомобилистам в возрасте от 35 до 40 лет.Несовершеннолетние лихачи уже несколько месяцев в сводки не попадают. Самому молодому нетрезвому автовладельцу в сентябре было 18 лет, а самому старшему - 73 года. Он младше своего августовского предшественника на девять лет.Среди общего числа автомобилистов, которые могут пересесть из-за праздничного стола за "баранку", в сентябре было восемь представительниц прекрасной половины человечества. Женский коллектив в прошлом месяце сложился интернациональный. За слабость к алкоголю поплатились три жительницы Абхазии, три россиянки, одна гостья из Казахстана и одна из Беларуси.Сентябрь в Абхазии традиционно богат на праздники, но даже в такие дни работа инспекторов не останавливается. В День знаний они составили 18 штрафов за управление транспортом в нетрезвом состоянии, в День освобождения Сухума настроение было испорчено у одиннадцати подвыпивших автомобилистов, а в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии праздник омрачили восьмерым нетрезвым водителям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/podozrevaemykh-v-primenenii-nasiliya-v-otnoshenii-sotrudnikov-militsii-vzyali-pod-strazhu-1041918540.html

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