https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/fsb-rossii-nazvalo-zakazchika-terakta-na-krymskom-mostu-1042020447.html

ФСБ России назвала заказчика теракта на Крымском мосту

ФСБ России назвала заказчика теракта на Крымском мосту

Установлены 12 человек, участвовавших в подготовке взрыва, восемь из них уже задержаны. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Организатором теракта на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ России.Взрывчатка была спрятана в рулоны со строительной пленкой на 22 паллетах общим весом 22,7 тонны.Перед тем как попасть на мост, опасный груз проделал длинный путь – выехав из Одессы, он пересек Болгарию, Грузию и Армению, по пути несколько раз менялись сопроводительные документы.Контроль за передвижением груза по всему маршруту осуществлял сотрудник украинской разведки, представлявшийся Иваном Ивановичем. Для связи с сообщниками он использовал виртуальный анонимный номер, купленный в интернете.Спецслужбы уже задержали пять граждан России, троих граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления. Расследование продолжается, ФСБ сообщает, что все причастные к преступлению, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-na-krymskom-mostu-vyroslo-do-chetyrekh-1042016711.html

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