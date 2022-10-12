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ФСБ России назвала заказчика теракта на Крымском мосту
ФСБ России назвала заказчика теракта на Крымском мосту
Установлены 12 человек, участвовавших в подготовке взрыва, восемь из них уже задержаны. 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T09:20+0300
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Организатором теракта на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ России.Взрывчатка была спрятана в рулоны со строительной пленкой на 22 паллетах общим весом 22,7 тонны.Перед тем как попасть на мост, опасный груз проделал длинный путь – выехав из Одессы, он пересек Болгарию, Грузию и Армению, по пути несколько раз менялись сопроводительные документы.Контроль за передвижением груза по всему маршруту осуществлял сотрудник украинской разведки, представлявшийся Иваном Ивановичем. Для связи с сообщниками он использовал виртуальный анонимный номер, купленный в интернете.Спецслужбы уже задержали пять граждан России, троих граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления. Расследование продолжается, ФСБ сообщает, что все причастные к преступлению, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-na-krymskom-mostu-vyroslo-do-chetyrekh-1042016711.html
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россия, крым, новости
россия, крым, новости

ФСБ России назвала заказчика теракта на Крымском мосту

09:20 12.10.2022 (обновлено: 10:17 12.10.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Установлены 12 человек, участвовавших в подготовке взрыва, восемь из них уже задержаны.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Организатором теракта на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ России.

"Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", – говорится в сообщении.

Взрывчатка была спрятана в рулоны со строительной пленкой на 22 паллетах общим весом 22,7 тонны.
Перед тем как попасть на мост, опасный груз проделал длинный путь – выехав из Одессы, он пересек Болгарию, Грузию и Армению, по пути несколько раз менялись сопроводительные документы.
Контроль за передвижением груза по всему маршруту осуществлял сотрудник украинской разведки, представлявшийся Иваном Ивановичем. Для связи с сообщниками он использовал виртуальный анонимный номер, купленный в интернете.
Спецслужбы уже задержали пять граждан России, троих граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления.
Расследование продолжается, ФСБ сообщает, что все причастные к преступлению, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.
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