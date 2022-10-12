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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T14:37+0300

2022-10-12T14:37+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. В четверг, 13 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии