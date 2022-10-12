https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/putin-nazval-tsel-vzryvov-na-severnykh-potokakh-1042027827.html

Путин назвал цель взрывов на "Северных потоках"

Путин назвал цель взрывов на "Северных потоках"

Российский лидер назвал взрывы актами международного терроризма с далекоидущими целями. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T15:12+0300

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владимир путин

северный поток

новости

россия

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Цель атак на "Северные потоки" – подрыв энергетической безопасности Европы, заявил президент России Владимир Путин на заседании сессии "Российской энергетической недели".За диверсией на "Северных потоках", заявил глава государства, стоит тот, кто желает окончательно разорвать связи между Россией и Европейским союзом, а также ослабить политическую субъектность Европы и ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. Путин добавил, что российскую сторону не допускают к осмотру мест происшествий. Вполне возможно, добавил президент, что газопроводы подлежат восстановлению, но делать это нужно только в случае экономической целесообразности и, конечно, гарантий безопасности.Также он добавил, что утраченный объем транзита по "Северным потокам" Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции "газовый хаб" для поставок в Европу, если в этом будет заинтересованность. К тому же, подчеркнул он, уровень безопасности в этом случае гораздо выше.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке – 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. По факту атак Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/zakat-evropeyskoy-promyshlennosti-razbor-posledstviy-gazovogo-krizisa-v-evrosoyuze-1041935721.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/komandovat-paradom-budem-my-kak-ssha-podminayut-pod-sebya-evropu-1041859564.html

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