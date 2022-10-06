https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/zakat-evropeyskoy-promyshlennosti-razbor-posledstviy-gazovogo-krizisa-v-evrosoyuze-1041935721.html

Закат европейской промышленности: разбор последствий газового кризиса в Евросоюзе

Закат европейской промышленности: разбор последствий газового кризиса в Евросоюзе

Пока высокопоставленные члены Европейского союза без устали рассказывают о своих успехах в "энергетической войне" с Россией – в странах ЕС сокращаются... 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T19:05+0300

2022-10-06T19:05+0300

2022-10-06T19:05+0300

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Sputnik, Вадим ПавловПодробнее о деиндустриализации Европы и проблемах, с которыми страны ЕС могут столкнуться в ближайшем будущем из-за отказа от российского газа – в материале Sputnik.Пугающее настоящееПо данным Федерального статистического ведомства ФРГ в Висбадене, датированным концом прошлого года, газ является главным энергоносителем для промышленных предприятий Германии – его доля составляет 31%. Используется он как в качестве источника энергии, так и в качестве сырья (например, для производства продукции химической продукции или удобрений).Следом за газом в топе главных энергоносителей для промышленности идет электроэнергия (21%), в производстве которой, кстати, также используется "голубое топливо".Примерно также ситуация обстоит практически во всем Европейском союзе.В данных обстоятельствах поставки газа из РФ сильно сократились. Европейские чиновники и "эксперты", в свою очередь, пытаются убедить общественность в том, что отказаться от российского "голубого топлива" вполне реально, что европейские подземные хранилища заполняются с опережением графика, а возводимые СПГ-терминалы и вовсе поспособствуют вытеснению России с европейского энергорынка.Однако пока разговоры остаются лишь разговорами – промышленность Евросоюза, нуждающаяся в стабильных поставках газа, постепенно "умирает".Дело уже дошло до того, что закрываться стали не только предприятия малого и среднего бизнеса, страдающие от неподъемных счетов за электроэнергию, но и промышленные гиганты. Одним из свежих примеров является крупная словацкая компания Slovalco, занимающаяся производством алюминия.На предприятии посчитали свои расходы на оплату счетов: если в 2021-м году 1 МВт*ч обходился им в 45 евро, после введения санкций – в 75 евро (еще по прошлогодним тарифам), то уже под конец лета – в 1 тыс. евро. При сохранении текущей ситуации, подсчитали словаки, в следующем году они должны будут заплатить энергетическим компаниям 2,5 млрд евро.На одном из крупнейших предприятий Словакии быстро смекнули, что таких денег они найти не сумеют, поэтому предприятие решили закрыть.Как сообщает Bloomberg, производство алюминия в Европе уже упало до самого низкого уровня с 1970-х годов. По оценкам исследовательской компании Wood Mackenzie Европа уже потеряла около 1 млн тонн своих ежегодных мощностей по производству алюминия, при этом около 25% от объемов производства, возможно, никогда не будут восстановлены.Крупнейшая металлургическая компания в мире – ArcelorMittal – сократила производство на четырех заводах в Германии (в Бремене, Гамбурге, Дуйсбурге и Айзенхюттенштадте).По данным Европейской ассоциации сталелитейной промышленности в Евросоюзе в ближайшее время может остановиться до трети мощностей сталелитейного сектора.В Ассоциации производителей цветных металлов, в свою очередь, заявили о сокращении на 50% производства алюминия и цинка. Также сократили производство по кремнию и ферросплавам. Следующий удар, отмечают в Ассоциации, придется по производству никеля и меди.Другая пострадавшая отрасль – производство удобрений. По данным профильной европейской ассоциации, всплеск цен на газ остановил до 70% производства азотных мощностей. За несколько дней в августе о сокращении производства или закрытии заводов объявили крупнейшие компании Норвегии, Германии, Польши, Литвы, Франции, Великобритании и Венгрии.Среди них и один из крупнейших мировых производителей удобрений — норвежская Yara (сокращение производства до 35% мощности), и крупнейший производитель углерода в Великобритании – американский CF Industries Holdings (остановка двух производственных комплексов), и главный химический холдинг Польши Grupa Azoty (остановивший одно производство и сокративший до 43% второе), и многие-многие другие.И это лишь незначительная часть примеров деиндустриализации и разрушения европейской промышленности из-за необдуманных действий местных политиков в энергетической сфере. Такая ситуация наблюдается практически во всех отраслях – взгляд обывателя, например, часто привлекают новости о вновь и вновь бьющихся ценовый рекордах на продукты питания в Европе.Незавидное будущееВ октябре аналитики консалтинговой компании "Яков и партнеры" (бывшее подразделение McKinsey в России) подсчитали, что санкционная политика и желание Евросоюза отказаться от российских углеводородов могут стоить Европе до 1,6 трлн евро уже в следующем году.Как отмечается в исследовании, "активные регуляторные и финансовые интервенции", проводимые сегодня странами ЕС, могут привести к потере конкурентоспособности и последующему закрытию ряда наиболее энергоемких отраслей европейской промышленности. Причина - нехватка газа и рост стоимости энергоносителей."Кризис такого масштаба, вероятно, вызовет увеличение числа банкротств и эффект домино в финансовом секторе экономики, падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ бизнесом, и в целом приведет к депрессии", - предполагают аналитики.Кстати, авторитетное издание Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сообщает, что предстоящая зима в Европе будет холоднее, чем обычно. При этом ожидается меньшее количество осадков и ветров, отчего поиск дополнительных возобновляемых источников энергии будет затруднен.Как отмечает международная деловая газета, если прогноз подтвердится, то для энергетики в Европе возникнет очень большая проблема – европейские политики вряд ли смогут бороться с ростом цен на энергоресурсы.А традиционно "проевропейское" МЭА в то же время, напомню, прогнозирует скорый рост спроса на СПГ со стороны стран Азии. А значит – ожидается борьба за потоки сжиженного газа и нестабильности на рынке, сопровождающихся новым ростом цен на "голубое топливо". И ожидается она в самое ближайшее время.А не было бы терактов на "Северных потоках" - всегда можно было бы начать переговоры о скорейшем возобновлении поставок газа в необходимых Европе объемах. И договориться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/pochemu-popytki-bryusselya-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-obrecheny-na-proval-1041935095.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/na-odnu-trubu-bolshe-evropa-nashla-zamenu-rossiyskomu-gazu--1041846662.html

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