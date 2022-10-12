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Сотрудники ФСБ предотвратили украинские теракты в Москве и Брянске
Сотрудники ФСБ предотвратили украинские теракты в Москве и Брянске
Оба подозреваемых – граждане Украины, сейчас они задержаны и сотрудничают со следствием. 12.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-12T11:58+0300
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсионно-террористические акты, которые украинские спецслужбы собирались организовать в Московском регионе и в Брянске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.У него были изъяты две "Иглы" и "средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ". Сообщается, что задержанный раскаялся и сотрудничает со следствием.Второго гражданина Украины задержали в Брянске. Он приехал из Киева транзитом через Эстонию и должен был на месте собрать бомбу из заранее подготовленных спецслужбами компонентов. Подозреваемый под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте и провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании, который планировал взорвать. Он так же был задержан и сотрудничает со следствием.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/fsb-rossii-nazvalo-zakazchika-terakta-na-krymskom-mostu-1042020447.html
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Сотрудники ФСБ предотвратили украинские теракты в Москве и Брянске
11:58 12.10.2022 (обновлено: 12:11 12.10.2022)
Оба подозреваемых – граждане Украины, сейчас они задержаны и сотрудничают со следствием.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсионно-террористические акты, которые украинские спецслужбы собирались организовать в Московском регионе и в Брянске, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Первым задержанным стал 50-летний гражданин Украины, планировавший теракт в Московском регионе с использованием высокоточного оружия. Для этих целей он перевез два ПЗРК "Игла" в оборудованном в автомобиле тайнике из Киева в Россию транзитом через Эстонию.
У него были изъяты две "Иглы" и "средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ". Сообщается, что задержанный раскаялся и сотрудничает со следствием.
Второго гражданина Украины задержали в Брянске. Он приехал из Киева транзитом через Эстонию и должен был на месте собрать бомбу из заранее подготовленных спецслужбами компонентов.
Подозреваемый под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте и провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании, который планировал взорвать. Он так же был задержан и сотрудничает со следствием.