https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/sotrudniki-fsb-predotvratili-ukrainskie-terakty-v-moskve-i-bryanske-1042022869.html

Сотрудники ФСБ предотвратили украинские теракты в Москве и Брянске

Сотрудники ФСБ предотвратили украинские теракты в Москве и Брянске

Оба подозреваемых – граждане Украины, сейчас они задержаны и сотрудничают со следствием. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсионно-террористические акты, которые украинские спецслужбы собирались организовать в Московском регионе и в Брянске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.У него были изъяты две "Иглы" и "средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ". Сообщается, что задержанный раскаялся и сотрудничает со следствием.Второго гражданина Украины задержали в Брянске. Он приехал из Киева транзитом через Эстонию и должен был на месте собрать бомбу из заранее подготовленных спецслужбами компонентов. Подозреваемый под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте и провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании, который планировал взорвать. Он так же был задержан и сотрудничает со следствием.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/fsb-rossii-nazvalo-zakazchika-terakta-na-krymskom-mostu-1042020447.html

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