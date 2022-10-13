https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/eksperty-rasskazali-kak-budet-deystvovat-zapret-na-vezd-rossiyan-v-chekhiyu-1042045410.html

Эксперты рассказали, как будет действовать запрет на въезд россиян в Чехию

Эксперты рассказали, как будет действовать запрет на въезд россиян в Чехию

Гражданам России с 25 октября запрещен въезд в Чехию с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом ЕС. 13.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Гражданин России, прибывающий в Чехию с внешней границы Шенгенской зоны, должен выехать обратно в страну происхождения, либо отправиться в другую страну, не покидая аэропорт. Об этом сообщает Вестник АТОР.Там уточнили, что сейчас россияне добираются до Чехии в основном со стыковками через Стамбул и Белград. При этом эксперты предупредили, что туриста могут допустить на рейс, но не пропустить на границе. В ассоциации также сообщили, что собственную политику в отношении граждан России теперь проводят и европейские авиакомпании."Например, известно о случаях в отказе в перевозке Ryanair россиян, у которых были авиабилеты из стран ЕС в Финляндию и страны Балтии, которые ввели запрет на въезд туристов из РФ. Сможет ли в этом случае гражданин РФ на рейсе той же Ryanair улететь из Франции в Чехию после 25 октября, также не понятно", - сказали в АТОР.Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил в среду на пресс-конференции глава МИД Чехии Ян Липавский.

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