https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/eksperty-rasskazali-kak-budet-deystvovat-zapret-na-vezd-rossiyan-v-chekhiyu-1042045410.html
Эксперты рассказали, как будет действовать запрет на въезд россиян в Чехию
Эксперты рассказали, как будет действовать запрет на въезд россиян в Чехию
Гражданам России с 25 октября запрещен въезд в Чехию с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом ЕС. 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T18:10+0300
2022-10-13T18:10+0300
2022-10-13T18:14+0300
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чехия
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Гражданин России, прибывающий в Чехию с внешней границы Шенгенской зоны, должен выехать обратно в страну происхождения, либо отправиться в другую страну, не покидая аэропорт. Об этом сообщает Вестник АТОР.Там уточнили, что сейчас россияне добираются до Чехии в основном со стыковками через Стамбул и Белград. При этом эксперты предупредили, что туриста могут допустить на рейс, но не пропустить на границе. В ассоциации также сообщили, что собственную политику в отношении граждан России теперь проводят и европейские авиакомпании."Например, известно о случаях в отказе в перевозке Ryanair россиян, у которых были авиабилеты из стран ЕС в Финляндию и страны Балтии, которые ввели запрет на въезд туристов из РФ. Сможет ли в этом случае гражданин РФ на рейсе той же Ryanair улететь из Франции в Чехию после 25 октября, также не понятно", - сказали в АТОР.Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил в среду на пресс-конференции глава МИД Чехии Ян Липавский.
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россия, санкции, чехия
Эксперты рассказали, как будет действовать запрет на въезд россиян в Чехию
18:10 13.10.2022 (обновлено: 18:14 13.10.2022)
Гражданам России с 25 октября запрещен въезд в Чехию с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом ЕС.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik.
Гражданин России, прибывающий в Чехию с внешней границы Шенгенской зоны, должен выехать обратно в страну происхождения, либо отправиться в другую страну, не покидая аэропорт. Об этом сообщает Вестник АТОР
.
Там уточнили, что сейчас россияне добираются до Чехии в основном со стыковками через Стамбул и Белград. При этом эксперты предупредили, что туриста могут допустить на рейс, но не пропустить на границе.
"По новым правилам, вступающим в силу с 25 октября, россиян, вылетающих в Чехию из нешенгенских стран, например, из Стамбула, могут не допустить на рейс в Прагу. В случае депортации пассажира расходы на его возвращение несет авиакомпания. К тому же перевозчика ждет серьезный штраф", - указали в АТОР.
В ассоциации также сообщили, что собственную политику в отношении граждан России теперь проводят и европейские авиакомпании.
"Например, известно о случаях в отказе в перевозке Ryanair россиян, у которых были авиабилеты из стран ЕС в Финляндию и страны Балтии, которые ввели запрет на въезд туристов из РФ. Сможет ли в этом случае гражданин РФ на рейсе той же Ryanair улететь из Франции в Чехию после 25 октября, также не понятно", - сказали в АТОР.
Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил в среду на пресс-конференции глава МИД Чехии Ян Липавский.