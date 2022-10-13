https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/ostorozhno-otstrel-chto-proiskhodit-s-brodyachimi-sobakami-v-tkuarchale-1042041772.html
Осторожно, отстрел: что происходит с бродячими собаками в Ткуарчале
Осторожно, отстрел: что происходит с бродячими собаками в Ткуарчале
В социальных сетях появились сообщения о массовом отстреле бродячих собак в Ткуарчале. Посты с просьбой и даже требованием отменить эту меру опубликовали... 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T18:50+0300
2022-10-13T18:50+0300
2022-10-13T19:05+0300
ткуарчальский район
в абхазии
собаки
абхазия
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Асмат Цвижба, SputnikНе доброе утро"Вообще не доброе утро, возле рынка перед моим носом сейчас стреляют собак! Лучше бы я этого сейчас не слышала и не видела…Сердце просто разрывается от того, что ничего сделать не могу, еще так бессердечно волочат по земле собак, которых я вчера кормила". Такое сообщение от жительницы Ткуарчала было опубликовано в соцсетях.А два дня назад на этой же странице появилось фото заявления на имя главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия. В заявлении жители улиц Лакоба, Лабахуа, Квеквескири, Шовгенова, Абраскил сообщают главе, что в их районе "развелось огромное количество бездомных, бродячих собак, которые представляют реальную угрозу нашей жизни и безопасности, нашему здоровью".Волонтер Аслан Аршба – один из тех, кто не согласен с такими мерами администрации и позицией граждан. С единомышленниками он уже более четырех лет бесплатно проводит акции по стерилизации бездомных собак.По его словам, он неоднократно давал объявление, что в городе проводится бесплатная стерилизация, но ни один житель на это не отреагировал. Более того, когда ткуарчалцы узнавали о такой инициативе, усмехались над волонтерами, рассказывает Аслан.Как утверждает волонтер, некоторые из тех, чьи подписи стоят под заявлением, даже в глаза не видели документа, другие утверждают, что действительно подписали заявление, но были уверены, что собак будут отлавливать и отвозить в приюты."Но мы же понимаем, что приюты переполнены. Были убиты стерилизованные мной собаки. Мы потратили на это столько времени, труда, все это пошло насмарку. С апреля мы стерилизовали более десяти собак, мы нанимали транспорт, отлавливали, привозили в Сухум, отвозили в Ткуарчал и отпускали. За четыре года ни один чиновник нам не помог проводить акцию. Только в апреле нам помог Тайфун Ардзинба, он покрыл все расходы. Но постоянно просить одного и того же человека помочь нам не получается", – добавил он.По словам Аслана, в администрации города ему объяснили, что половина жителей города требует решить вопрос с бездомными собаками."Но администрация и люди могли связаться с волонтерами, и мы бы вместе могли решить вопрос", – считает он.Вынужденная мераПо словам заместителя главы администрации Ткуарчалского района Владислава Аршба, мера по отстрелу собак была вынужденная.Аршба отметил, что люди, чьи подписи в заявлениях стоят без их согласия или те, кто не понял, под чем подписывается, могут прийти с жалобой в администрацию. Однако пока что к руководству никто не обращался."Пусть приходят в администрацию, поговорим, мы не отказываемся от общения. Но, к сожалению, никто не приходит. Пишут только в соцсетях, обвиняют, оскорбляют, проклинают", – сказал он.Замглавы администрации объясняет, что прибегнуть к такой мере пришлось, так как в районе нет питомника, куда можно было бы определить собак, а денег на стерилизацию животных в бюджете не предусмотрено."Эта проблема стоит остро очень давно. Мы долго оттягивали этот вопрос, старались решить другими способами, но не получилось. Я вас уверяю, нам тоже больно, но другого выхода нет", – отметил он.Аршба выразил уверенность, что бороться с проблемой бездомных собак, отстреливая их, в районе больше не будут. По его словам, в администрацию уже обратились зоозащитники и волонтеры, которые предлагают свою помощь. Вместе с ними руководство района планирует выработать новые подходы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/glavnyy-chetverg-arshba-o-posledstviyakh-nepogody-v-tkuarchale-i-otstrele-sobak-1042041142.html
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ткуарчальский район, собаки, абхазия
ткуарчальский район, собаки, абхазия
Осторожно, отстрел: что происходит с бродячими собаками в Ткуарчале
18:50 13.10.2022 (обновлено: 19:05 13.10.2022)
В социальных сетях появились сообщения о массовом отстреле бродячих собак в Ткуарчале. Посты с просьбой и даже требованием отменить эту меру опубликовали многие жители города и зоозащитники.
Не доброе утро
"Вообще не доброе утро, возле рынка перед моим носом сейчас стреляют собак! Лучше бы я этого сейчас не слышала и не видела…Сердце просто разрывается от того, что ничего сделать не могу, еще так бессердечно волочат по земле собак, которых я вчера кормила". Такое сообщение от жительницы Ткуарчала было опубликовано в соцсетях.
А два дня назад на этой же странице появилось фото заявления на имя главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия. В заявлении жители улиц Лакоба, Лабахуа, Квеквескири, Шовгенова, Абраскил сообщают главе, что в их районе "развелось огромное количество бездомных, бродячих собак, которые представляют реальную угрозу нашей жизни и безопасности, нашему здоровью".
"Участились случаи нападения на людей и детей. Не представляется возможным спокойно ходить по улицам и дворам, у нас очень много детей, которые боятся агрессивных собак… Убедительно просим вас незамедлительно принять меры по отлову безнадзорных животных, пока не произошло несчастного случая", – говорится в заявлении, которое подписали более 70 человек.
Волонтер Аслан Аршба – один из тех, кто не согласен с такими мерами администрации и позицией граждан. С единомышленниками он уже более четырех лет бесплатно проводит акции по стерилизации бездомных собак.
По его словам, он неоднократно давал объявление, что в городе проводится бесплатная стерилизация, но ни один житель на это не отреагировал. Более того, когда ткуарчалцы узнавали о такой инициативе, усмехались над волонтерами, рассказывает Аслан.
Как утверждает волонтер, некоторые из тех, чьи подписи стоят под заявлением, даже в глаза не видели документа, другие утверждают, что действительно подписали заявление, но были уверены, что собак будут отлавливать и отвозить в приюты.
"Но мы же понимаем, что приюты переполнены. Были убиты стерилизованные мной собаки. Мы потратили на это столько времени, труда, все это пошло насмарку. С апреля мы стерилизовали более десяти собак, мы нанимали транспорт, отлавливали, привозили в Сухум, отвозили в Ткуарчал и отпускали. За четыре года ни один чиновник нам не помог проводить акцию. Только в апреле нам помог Тайфун Ардзинба, он покрыл все расходы. Но постоянно просить одного и того же человека помочь нам не получается", – добавил он.
По словам Аслана, в администрации города ему объяснили, что половина жителей города требует решить вопрос с бездомными собаками.
"Но администрация и люди могли связаться с волонтерами, и мы бы вместе могли решить вопрос", – считает он.
Вынужденная мера
По словам заместителя главы администрации Ткуарчалского района Владислава Аршба, мера по отстрелу собак была вынужденная.
"Мы понимаем, что эта мера не самая лучшая, но мы были вынуждены пойти на нее, потому что было много обращений от жителей города – порядка 130 подписей, не говоря о том, сколько было звонков. Просили школы, потому что стая собак собирается у ворот, люди не могут попасть в подъезды домов, с наступлением холодов все собаки собираются там", – объяснил он.
Аршба отметил, что люди, чьи подписи в заявлениях стоят без их согласия или те, кто не понял, под чем подписывается, могут прийти с жалобой в администрацию. Однако пока что к руководству никто не обращался.
"Пусть приходят в администрацию, поговорим, мы не отказываемся от общения. Но, к сожалению, никто не приходит. Пишут только в соцсетях, обвиняют, оскорбляют, проклинают", – сказал он.
Замглавы администрации объясняет, что прибегнуть к такой мере пришлось, так как в районе нет питомника, куда можно было бы определить собак, а денег на стерилизацию животных в бюджете не предусмотрено.
"Эта проблема стоит остро очень давно. Мы долго оттягивали этот вопрос, старались решить другими способами, но не получилось. Я вас уверяю, нам тоже больно, но другого выхода нет", – отметил он.
Аршба выразил уверенность, что бороться с проблемой бездомных собак, отстреливая их, в районе больше не будут. По его словам, в администрацию уже обратились зоозащитники и волонтеры, которые предлагают свою помощь. Вместе с ними руководство района планирует выработать новые подходы.