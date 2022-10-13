https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/ostorozhno-otstrel-chto-proiskhodit-s-brodyachimi-sobakami-v-tkuarchale-1042041772.html

Осторожно, отстрел: что происходит с бродячими собаками в Ткуарчале

Осторожно, отстрел: что происходит с бродячими собаками в Ткуарчале

В социальных сетях появились сообщения о массовом отстреле бродячих собак в Ткуарчале. Посты с просьбой и даже требованием отменить эту меру опубликовали... 13.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-13T18:50+0300

2022-10-13T18:50+0300

2022-10-13T19:05+0300

ткуарчальский район

в абхазии

собаки

абхазия

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Асмат Цвижба, SputnikНе доброе утро"Вообще не доброе утро, возле рынка перед моим носом сейчас стреляют собак! Лучше бы я этого сейчас не слышала и не видела…Сердце просто разрывается от того, что ничего сделать не могу, еще так бессердечно волочат по земле собак, которых я вчера кормила". Такое сообщение от жительницы Ткуарчала было опубликовано в соцсетях.А два дня назад на этой же странице появилось фото заявления на имя главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия. В заявлении жители улиц Лакоба, Лабахуа, Квеквескири, Шовгенова, Абраскил сообщают главе, что в их районе "развелось огромное количество бездомных, бродячих собак, которые представляют реальную угрозу нашей жизни и безопасности, нашему здоровью".Волонтер Аслан Аршба – один из тех, кто не согласен с такими мерами администрации и позицией граждан. С единомышленниками он уже более четырех лет бесплатно проводит акции по стерилизации бездомных собак.По его словам, он неоднократно давал объявление, что в городе проводится бесплатная стерилизация, но ни один житель на это не отреагировал. Более того, когда ткуарчалцы узнавали о такой инициативе, усмехались над волонтерами, рассказывает Аслан.Как утверждает волонтер, некоторые из тех, чьи подписи стоят под заявлением, даже в глаза не видели документа, другие утверждают, что действительно подписали заявление, но были уверены, что собак будут отлавливать и отвозить в приюты."Но мы же понимаем, что приюты переполнены. Были убиты стерилизованные мной собаки. Мы потратили на это столько времени, труда, все это пошло насмарку. С апреля мы стерилизовали более десяти собак, мы нанимали транспорт, отлавливали, привозили в Сухум, отвозили в Ткуарчал и отпускали. За четыре года ни один чиновник нам не помог проводить акцию. Только в апреле нам помог Тайфун Ардзинба, он покрыл все расходы. Но постоянно просить одного и того же человека помочь нам не получается", – добавил он.По словам Аслана, в администрации города ему объяснили, что половина жителей города требует решить вопрос с бездомными собаками."Но администрация и люди могли связаться с волонтерами, и мы бы вместе могли решить вопрос", – считает он.Вынужденная мераПо словам заместителя главы администрации Ткуарчалского района Владислава Аршба, мера по отстрелу собак была вынужденная.Аршба отметил, что люди, чьи подписи в заявлениях стоят без их согласия или те, кто не понял, под чем подписывается, могут прийти с жалобой в администрацию. Однако пока что к руководству никто не обращался."Пусть приходят в администрацию, поговорим, мы не отказываемся от общения. Но, к сожалению, никто не приходит. Пишут только в соцсетях, обвиняют, оскорбляют, проклинают", – сказал он.Замглавы администрации объясняет, что прибегнуть к такой мере пришлось, так как в районе нет питомника, куда можно было бы определить собак, а денег на стерилизацию животных в бюджете не предусмотрено."Эта проблема стоит остро очень давно. Мы долго оттягивали этот вопрос, старались решить другими способами, но не получилось. Я вас уверяю, нам тоже больно, но другого выхода нет", – отметил он.Аршба выразил уверенность, что бороться с проблемой бездомных собак, отстреливая их, в районе больше не будут. По его словам, в администрацию уже обратились зоозащитники и волонтеры, которые предлагают свою помощь. Вместе с ними руководство района планирует выработать новые подходы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/glavnyy-chetverg-arshba-o-posledstviyakh-nepogody-v-tkuarchale-i-otstrele-sobak-1042041142.html

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ткуарчальский район, собаки, абхазия