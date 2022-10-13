https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-14-oktyabrya-1042042621.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога обширного азиатского антициклона. 13.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В пятницу, 14 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-0%.

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2022

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погода в абхазии