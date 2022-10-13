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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога обширного азиатского антициклона. 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T17:05+0300
2022-10-13T17:05+0300
2022-10-13T17:05+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В пятницу, 14 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-0%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога обширного азиатского антициклона.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В пятницу, 14 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-0%.