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Санкция за неуплату: какой эффект дают отключения света в Сухуме
Санкция за неуплату: какой эффект дают отключения света в Сухуме
В столице Абхазии 24 тысячи абонентов, современные приборы учета потребления электроэнергии установлены у 1700. 13.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-13T16:30+0300
2022-10-13T16:30+0300
2022-10-13T17:44+0300
в абхазии
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отключения электроэнергии за неуплату дают положительный эффект, сказал в интервью Sputnik начальник Сухумского управления электрическими сетями Тимур Джинджолия.В Сухуме установлено 1700 штук новых приборов учета электроэнергии, которые можно отключать дистанционно в случае неуплаты. Порог отключения – долг в две тысячи рублей, отметил Джинджолия."На подстанциях стоят балансовые приборы учета и стоит система, которая автоматически передает нам информацию о расходе электроэнергии и осуществляет начисление за потребленную электроэнергию на каждого абонента. Когда порог задолженности достигает определенного уровня, программа выдает абонентов, которые не производили оплату", – говорит начальник СУЭС.После отключения электроэнергии люди обращаются, погашают свои задолженности, и энергетики снова подключают их к сети, отметил Джинджолия.В столице Абхазии 24 тысячи абонентов, при этом современные приборы учета установлены у 1700 из них. Предстоит провести большой объем работы, чтобы обеспечить новыми приборами всех абонентов и соответственно значительно увеличить собираемость средств, говорит глава СУЭС."Когда мы устанавливаем приборы учета, мы за одно проводим ревизию всего участка. Проводим и технические мероприятия по улучшению, где-то меняем провода, где-то усиливаем ошиновку (ошиновка - важная часть функционирования подстанций всех классов напряжения) на самих подстанциях", – сказал Джинджолия.По его словам, Сухумское управление электрическими сетями проводит непрерывную работу по совершенствованию системы энергоснабжения, такая работа направлена на бесперебойную подачу электроэнергии населению.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/poryadka-2000-priborov-ucheta-elektrichestva-ustanovili-v-sukhume-v-2022-godu-1042006399.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум
проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, сухум
Санкция за неуплату: какой эффект дают отключения света в Сухуме
16:30 13.10.2022 (обновлено: 17:44 13.10.2022)
В столице Абхазии 24 тысячи абонентов, современные приборы учета потребления электроэнергии установлены у 1700.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отключения электроэнергии за неуплату дают положительный эффект, сказал в интервью Sputnik начальник Сухумского управления электрическими сетями Тимур Джинджолия.
В Сухуме установлено 1700 штук новых приборов учета электроэнергии, которые можно отключать дистанционно в случае неуплаты. Порог отключения – долг в две тысячи рублей, отметил Джинджолия.
"На подстанциях стоят балансовые приборы учета и стоит система, которая автоматически передает нам информацию о расходе электроэнергии и осуществляет начисление за потребленную электроэнергию на каждого абонента. Когда порог задолженности достигает определенного уровня, программа выдает абонентов, которые не производили оплату", – говорит начальник СУЭС.
После отключения электроэнергии люди обращаются, погашают свои задолженности, и энергетики снова подключают их к сети, отметил Джинджолия.
"Это очень эффективно, там, где стоит такая система и где она работает, собираемость за потребленную электроэнергию за 90%. Более того, мы контролируем нагрузки, видим, какое потребление на самой подстанции, сколько киловатт-часов из подстанции вышло с данного трансформатора, сколько получили абоненты", – подчеркнул энергетик.
В столице Абхазии 24 тысячи абонентов, при этом современные приборы учета установлены у 1700 из них. Предстоит провести большой объем работы, чтобы обеспечить новыми приборами всех абонентов и соответственно значительно увеличить собираемость средств, говорит глава СУЭС.
"Когда мы устанавливаем приборы учета, мы за одно проводим ревизию всего участка. Проводим и технические мероприятия по улучшению, где-то меняем провода, где-то усиливаем ошиновку (ошиновка - важная часть функционирования подстанций всех классов напряжения) на самих подстанциях", – сказал Джинджолия.
По его словам, Сухумское управление электрическими сетями проводит непрерывную работу по совершенствованию системы энергоснабжения, такая работа направлена на бесперебойную подачу электроэнергии населению.