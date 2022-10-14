https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/akhsalba-o-pogode-v-abkhazii-do-kontsa-oktyabrya-menee-dozhdlivo-no-prokhladnee-1042053294.html

Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: менее дождливо, но прохладнее

Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: менее дождливо, но прохладнее

О том, как будет меняться погода до конца осени, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T15:36+0300

2022-10-14T15:36+0300

2022-10-14T15:36+0300

радио

подкасты

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042053139_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9039e0e933ecfc069185ee735ed6c09e.jpg

Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: менее дождливо, но прохладнее Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: менее дождливо, но прохладнее

Как сообщила Ахсалба, во второй половине октября в Абхазии будет доминировать хорошая погода."Осадков будет меньше, чем в первой половине месяца. В воскресенье и понедельник нас ожидают кратковременные дожди. Осадки будут, но они будут более кратковременными и без ливней. Температура воздуха будет и дальше понижаться. После 20 числа буквально на день-два погода изменится, а дальше опять распогодится. Максимальные температуры мы прогнозируем до 24-25 градусов. Ночные температуры будут понижаться до отметки 7-8 градусов выше нуля в зависимости от территории", –рассказала Ахсалба.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио