https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/akhsalba-o-pogode-v-abkhazii-do-kontsa-oktyabrya-menee-dozhdlivo-no-prokhladnee-1042053294.html
Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: менее дождливо, но прохладнее
Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: менее дождливо, но прохладнее
О том, как будет меняться погода до конца осени, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T15:36+0300
2022-10-14T15:36+0300
2022-10-14T15:36+0300
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Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: менее дождливо, но прохладнее
Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: менее дождливо, но прохладнее
Как сообщила Ахсалба, во второй половине октября в Абхазии будет доминировать хорошая погода."Осадков будет меньше, чем в первой половине месяца. В воскресенье и понедельник нас ожидают кратковременные дожди. Осадки будут, но они будут более кратковременными и без ливней. Температура воздуха будет и дальше понижаться. После 20 числа буквально на день-два погода изменится, а дальше опять распогодится. Максимальные температуры мы прогнозируем до 24-25 градусов. Ночные температуры будут понижаться до отметки 7-8 градусов выше нуля в зависимости от территории", –рассказала Ахсалба.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Ахсалба о погоде в Абхазии до конца октября: менее дождливо, но прохладнее
О том, как будет меняться погода до конца осени, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба.
Как сообщила Ахсалба, во второй половине октября в Абхазии будет доминировать хорошая погода.
"Осадков будет меньше, чем в первой половине месяца. В воскресенье и понедельник нас ожидают кратковременные дожди. Осадки будут, но они будут более кратковременными и без ливней. Температура воздуха будет и дальше понижаться. После 20 числа буквально на день-два погода изменится, а дальше опять распогодится. Максимальные температуры мы прогнозируем до 24-25 градусов. Ночные температуры будут понижаться до отметки 7-8 градусов выше нуля в зависимости от территории", –рассказала Ахсалба.