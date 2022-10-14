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Александр Лукашенко назвал причину усиления мер безопасности в Беларуси
Александр Лукашенко назвал причину усиления мер безопасности в Беларуси
В соответствии с договорами в стране началось развертывание союзной группировки войск России и Беларуси. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T13:43+0300
2022-10-14T13:43+0300
2022-10-14T14:37+0300
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Введение режима повышенной террористической опасности в Беларуси глава республики Александр Лукашенко объяснил обострением обстановки на границах, сообщает Sputnik Беларусь.Президент добавил, что в стране начались процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск. Ее основу составляет белорусская армия, к которой присоединяются части из России."Все по плану", – добавил президент. О введении в стране режима контртеррористической операции ранее заявлял глава МИД Беларуси Владимир Макей. Позже пресс-служба КГБ опровергла слова министра, уточнив, что контртеррористические операции в стране не проводились и не проводятся, но идут плановые учебные мероприятия в целях поддержания готовности к борьбе с терроризмом.В ведомстве пояснили, что контртеррористическая операция – "это специальное мероприятие по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконному вооруженному формированию, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и и организаций, обезвреживания террористов".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/kgb-belarusi-oproverg-novost-o-vvedenii-rezhima-kontrterroristicheskoy-operatsii-1042051578.html
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новости, александр лукашенко, белоруссия
новости, александр лукашенко, белоруссия
Александр Лукашенко назвал причину усиления мер безопасности в Беларуси
13:43 14.10.2022 (обновлено: 14:37 14.10.2022)
В соответствии с договорами в стране началось развертывание союзной группировки войск России и Беларуси.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik.
Введение режима повышенной террористической опасности в Беларуси глава республики Александр Лукашенко объяснил обострением обстановки на границах, сообщает Sputnik Беларусь
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"Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, в связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности", – сказал Лукашенко в Астане в интервью программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".
Президент добавил, что в стране начались процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск. Ее основу составляет белорусская армия, к которой присоединяются части из России.
"Все по плану", – добавил президент.
О введении в стране режима контртеррористической операции ранее заявлял глава МИД Беларуси Владимир Макей. Позже пресс-служба КГБ опровергла слова министра, уточнив, что контртеррористические операции в стране не проводились и не проводятся, но идут плановые учебные мероприятия в целях поддержания готовности к борьбе с терроризмом.
В ведомстве пояснили, что контртеррористическая операция – "это специальное мероприятие по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконному вооруженному формированию, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и и организаций, обезвреживания террористов".