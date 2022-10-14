https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/aleksandr-lukashenko-nazval-prichinu-usileniya-mer-bezopasnosti-v-belarusi-1042053875.html

Александр Лукашенко назвал причину усиления мер безопасности в Беларуси

Александр Лукашенко назвал причину усиления мер безопасности в Беларуси

В соответствии с договорами в стране началось развертывание союзной группировки войск России и Беларуси. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T13:43+0300

2022-10-14T13:43+0300

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новости

александр лукашенко

белоруссия

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Введение режима повышенной террористической опасности в Беларуси глава республики Александр Лукашенко объяснил обострением обстановки на границах, сообщает Sputnik Беларусь.Президент добавил, что в стране начались процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск. Ее основу составляет белорусская армия, к которой присоединяются части из России."Все по плану", – добавил президент. О введении в стране режима контртеррористической операции ранее заявлял глава МИД Беларуси Владимир Макей. Позже пресс-служба КГБ опровергла слова министра, уточнив, что контртеррористические операции в стране не проводились и не проводятся, но идут плановые учебные мероприятия в целях поддержания готовности к борьбе с терроризмом.В ведомстве пояснили, что контртеррористическая операция – "это специальное мероприятие по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконному вооруженному формированию, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и и организаций, обезвреживания террористов".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/kgb-belarusi-oproverg-novost-o-vvedenii-rezhima-kontrterroristicheskoy-operatsii-1042051578.html

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