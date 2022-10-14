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КГБ Беларуси опроверг новость о введении режима контртеррористической операции
КГБ Беларуси опроверг новость о введении режима контртеррористической операции
В стране проводятся плановые мероприятия и учения, цель которых – борьба с терроризмом, заявили в Комитете госбезопасности. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T12:30+0300
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Комитет Государственной безопасности Беларуси заявил о том, что в стране не вводился режим контртеррористической операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на госагентство БЕЛТА.О том, что в стране вводится режим контртеррористической операции, ранее в интервью "Известиям" сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он заявил, что существуют данные о том, что со стороны соседних государств планируются провокации, связанные с захватом отдельных участков территории Беларуси. Он также заявил, что в рамках режима осуществляется усиленный контроль за обстановкой и на внешнем периметре границ.О том, что в Польше, Литве и Украине белорусские радикалы проходят подготовку для того, чтобы организовывать на территории Беларуси диверсии, теракты и даже военный мятеж, ранее заявлял глава страны Александр Лукашенко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-obyavlen-v-belarusi-1042047449.html
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белоруссия, новости, в мире
КГБ Беларуси опроверг новость о введении режима контртеррористической операции
12:30 14.10.2022 (обновлено: 13:22 14.10.2022)
В стране проводятся плановые мероприятия и учения, цель которых – борьба с терроризмом, заявили в Комитете госбезопасности.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Комитет Государственной безопасности Беларуси заявил о том, что в стране не вводился режим контртеррористической операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на госагентство БЕЛТА.
"В настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению", – говорится в комментарии КГБ.
О том, что в стране вводится режим контртеррористической операции, ранее в интервью "Известиям" сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он заявил, что существуют данные о том, что со стороны соседних государств планируются провокации, связанные с захватом отдельных участков территории Беларуси. Он также заявил, что в рамках режима осуществляется усиленный контроль за обстановкой и на внешнем периметре границ.
О том, что в Польше, Литве и Украине белорусские радикалы проходят подготовку для того, чтобы организовывать на территории Беларуси диверсии, теракты и даже военный мятеж, ранее заявлял глава страны Александр Лукашенко.