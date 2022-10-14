https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/kgb-belarusi-oproverg-novost-o-vvedenii-rezhima-kontrterroristicheskoy-operatsii-1042051578.html

КГБ Беларуси опроверг новость о введении режима контртеррористической операции

КГБ Беларуси опроверг новость о введении режима контртеррористической операции

В стране проводятся плановые мероприятия и учения, цель которых – борьба с терроризмом, заявили в Комитете госбезопасности. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T12:30+0300

2022-10-14T12:30+0300

2022-10-14T13:22+0300

белоруссия

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101983/12/1019831276_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_3146f0e02585b8dbd8449444afe41e18.jpg

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Комитет Государственной безопасности Беларуси заявил о том, что в стране не вводился режим контртеррористической операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на госагентство БЕЛТА.О том, что в стране вводится режим контртеррористической операции, ранее в интервью "Известиям" сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он заявил, что существуют данные о том, что со стороны соседних государств планируются провокации, связанные с захватом отдельных участков территории Беларуси. Он также заявил, что в рамках режима осуществляется усиленный контроль за обстановкой и на внешнем периметре границ.О том, что в Польше, Литве и Украине белорусские радикалы проходят подготовку для того, чтобы организовывать на территории Беларуси диверсии, теракты и даже военный мятеж, ранее заявлял глава страны Александр Лукашенко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-obyavlen-v-belarusi-1042047449.html

белоруссия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

белоруссия, новости, в мире