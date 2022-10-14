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Аслан Бжания обсудил координацию деятельности спецслужб с Михаилом Шургалиным
Аслан Бжания обсудил координацию деятельности спецслужб с Михаилом Шургалиным
Также на встрече были затронуты актуальные вопросы международной повестки и абхазо-российского взаимодействия. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T11:21+0300
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в абхазии
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Сотрудничество российских и абхазских спецслужб в военной сфере обсудил с послом России Михаилом Шургалиным президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран. Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере", – говорится в сообщении.Во встрече также принимали участие вице-президент Бадра Гунба, а также главы оборонных и силовых ведомств – министр обороны Владимир Ануа, председатель СГБ Роберт Киут и его заместитель Тимур Ахиба, врио командира 7-й российской военной базы Иван Гребенкин, начальник Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия Андрей Кудимов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/bzhaniya-prinyal-uchastie-v-zasedanii-shtaba-territorialnoy-oborony-1042040836.html
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Аслан Бжания обсудил координацию деятельности спецслужб с Михаилом Шургалиным
11:21 14.10.2022 (обновлено: 12:02 14.10.2022)
Также на встрече были затронуты актуальные вопросы международной повестки и абхазо-российского взаимодействия.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Сотрудничество российских и абхазских спецслужб в военной сфере обсудил с послом России Михаилом Шургалиным президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран. Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере", – говорится в сообщении.
Во встрече также принимали участие вице-президент Бадра Гунба, а также главы оборонных и силовых ведомств – министр обороны Владимир Ануа, председатель СГБ Роберт Киут и его заместитель Тимур Ахиба, врио командира 7-й российской военной базы Иван Гребенкин, начальник Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия Андрей Кудимов.