https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/aslan-bzhaniya-obsudil-koordinatsiyu-deyatelnosti-spetssluzhb-s-mikhailom-shurgalinym-1042050505.html

Аслан Бжания обсудил координацию деятельности спецслужб с Михаилом Шургалиным

Аслан Бжания обсудил координацию деятельности спецслужб с Михаилом Шургалиным

Также на встрече были затронуты актуальные вопросы международной повестки и абхазо-российского взаимодействия. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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аслан бжания

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Сотрудничество российских и абхазских спецслужб в военной сфере обсудил с послом России Михаилом Шургалиным президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран. Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере", – говорится в сообщении.Во встрече также принимали участие вице-президент Бадра Гунба, а также главы оборонных и силовых ведомств – министр обороны Владимир Ануа, председатель СГБ Роберт Киут и его заместитель Тимур Ахиба, врио командира 7-й российской военной базы Иван Гребенкин, начальник Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия Андрей Кудимов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/bzhaniya-prinyal-uchastie-v-zasedanii-shtaba-territorialnoy-oborony-1042040836.html

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