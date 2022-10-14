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Более десяти тысяч человек было перевезено через Керченский пролив на паромах
Более десяти тысяч человек было перевезено через Керченский пролив на паромах
Людей через пролив перевозят на паромах и с помощью привлеченных к перевозке пассажирских судов. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T12:58+0300
2022-10-14T12:58+0300
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СУХУМ, 14 - Sputnik. С начала работы паромной переправы через Керченский пролив были перевезены более десяти тысяч пассажиров, сообщает Минтранс России.На линии уже работает четыре парома, в общей сложности ими было выполнено 78 круговых рейсов.Рано утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли четыре человека.Для легковых автомобилей и автобусов уже восстановлено движение по двум полосам моста. Грузовые машины пользуются паромной переправой, ею же пользуются многие желающие попасть с одного берега на другой. И для автомобилей, и для пассажиров переправа на другой берег бесплатна.Сейчас на мосту продолжаются восстановительные работы. Согласно распоряжению главы российского правительства Михаила Мишустина, мост должен быть полностью восстановлен к 1 июля 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/kto-gde-kogda-fsb-raskryla-delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-1042029027.html
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в мире, россия, крым, новости
в мире, россия, крым, новости
Более десяти тысяч человек было перевезено через Керченский пролив на паромах
Людей через пролив перевозят на паромах и с помощью привлеченных к перевозке пассажирских судов.
СУХУМ, 14 - Sputnik.
С начала работы паромной переправы через Керченский пролив были перевезены более десяти тысяч пассажиров, сообщает
Минтранс России.
"Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов", - говорится в сообщении.
На линии уже работает четыре парома, в общей сложности ими было выполнено 78 круговых рейсов.
Рано утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн проходящего поезда, обрушил два автомобильных пролета. Погибли четыре человека.
Для легковых автомобилей и автобусов уже восстановлено движение по двум полосам моста. Грузовые машины пользуются паромной переправой, ею же пользуются многие желающие попасть с одного берега на другой. И для автомобилей, и для пассажиров переправа на другой берег бесплатна.
Сейчас на мосту продолжаются восстановительные работы. Согласно распоряжению главы российского правительства Михаила Мишустина, мост должен быть полностью восстановлен к 1 июля 2023 года.