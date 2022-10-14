https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-obyavlen-v-belarusi-1042047449.html
Режим контртеррористической операции объявлен в Беларуси
Режим контртеррористической операции объявлен в Беларуси
Во вторник пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что ведомство проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T09:00+0300
2022-10-14T09:00+0300
2022-10-14T09:00+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. На территории Беларуси объявлен режим проведения контртеррористической операции на фоне сообщений о возможных провокациях со стороны соседних государств, заявил глава белорусского МИД в интервью "Известиям".Макей выразил мнение о том, что в современной сложной ситуации в мире нельзя верить заверениям ни одной страны, поэтому необходимо предпринимать меры для безопасности народа. Ранее глава государства Александр Лукашенко заявлял, что в Польше, Литве и Украине белорусских радикалов готовят для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа. На совещании с силовыми структурами Лукашенко поручил проработать меры по контролю за ситуацией и своевременному на нее реагированию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/zadachi-sovmestnoy-voyskovoy-gruppirovki-rossii-i-belarusi-1042032091.html
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белоруссия, в мире, новости
белоруссия, в мире, новости
Режим контртеррористической операции объявлен в Беларуси
Во вторник пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что ведомство проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik.
На территории Беларуси объявлен режим проведения контртеррористической операции на фоне сообщений о возможных провокациях со стороны соседних государств, заявил глава белорусского МИД в интервью "Известиям"
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"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", - рассказал он.
Макей выразил мнение о том, что в современной сложной ситуации в мире нельзя верить заверениям ни одной страны, поэтому необходимо предпринимать меры для безопасности народа.
Ранее глава государства Александр Лукашенко заявлял, что в Польше, Литве и Украине белорусских радикалов готовят для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа. На совещании с силовыми структурами Лукашенко поручил проработать меры по контролю за ситуацией и своевременному на нее реагированию.