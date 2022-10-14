https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-obyavlen-v-belarusi-1042047449.html

Режим контртеррористической операции объявлен в Беларуси

Режим контртеррористической операции объявлен в Беларуси

Во вторник пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что ведомство проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T09:00+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. На территории Беларуси объявлен режим проведения контртеррористической операции на фоне сообщений о возможных провокациях со стороны соседних государств, заявил глава белорусского МИД в интервью "Известиям".Макей выразил мнение о том, что в современной сложной ситуации в мире нельзя верить заверениям ни одной страны, поэтому необходимо предпринимать меры для безопасности народа. Ранее глава государства Александр Лукашенко заявлял, что в Польше, Литве и Украине белорусских радикалов готовят для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа. На совещании с силовыми структурами Лукашенко поручил проработать меры по контролю за ситуацией и своевременному на нее реагированию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/zadachi-sovmestnoy-voyskovoy-gruppirovki-rossii-i-belarusi-1042032091.html

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