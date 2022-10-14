https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/minkult-abkhazii-i-rossiyskiy-knizhnyy-soyuz-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-1042061993.html

Минкульт Абхазии и Российский книжный союз подписали меморандум о сотрудничестве

Минкульт Абхазии и Российский книжный союз подписали меморандум о сотрудничестве

Российский книжный союз - некоммерческая организация, объединяющая российские издательства, распространителей книжной продукции, полиграфические предприятия... 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T20:11+0300

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр культуры Абхазии Даур Кове и управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами в пятницу, 14 октября.Президент Российского книжного союза, общественный и политический деятель Сергей Степашин подчеркнул, что Абхазия стала одним из первых представительств Российского книжного союза за рубежом. По его словам, книга - это не только источник знаний, а то, что формирует человека."В Абхазии русский язык никто не забыл, русские книги не изгнаны, не уничтожены, их читают, на русском языке пишут и говорят", - сказал он.Степашин сообщил, что от имени Российского книжного союза Национальной библиотеке Абхазии был вручен сертификат на 2000 книг. Благодаря этому фонд библиотеки пополнится детскими книгами, научно-популярными трудами, классическими романами и современной литературой.Российский книжный союз был основан в 2001 году. В него входят более 1500 субъектов книжной отрасли страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/prezentatsiya-knigi-o-vladimire-putine-proshla-v-abkhazii-1042061116.html

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