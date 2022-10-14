https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/minkult-abkhazii-i-rossiyskiy-knizhnyy-soyuz-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-1042061993.html
Минкульт Абхазии и Российский книжный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Минкульт Абхазии и Российский книжный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Российский книжный союз - некоммерческая организация, объединяющая российские издательства, распространителей книжной продукции, полиграфические предприятия... 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T20:11+0300
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр культуры Абхазии Даур Кове и управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами в пятницу, 14 октября.Президент Российского книжного союза, общественный и политический деятель Сергей Степашин подчеркнул, что Абхазия стала одним из первых представительств Российского книжного союза за рубежом. По его словам, книга - это не только источник знаний, а то, что формирует человека."В Абхазии русский язык никто не забыл, русские книги не изгнаны, не уничтожены, их читают, на русском языке пишут и говорят", - сказал он.Степашин сообщил, что от имени Российского книжного союза Национальной библиотеке Абхазии был вручен сертификат на 2000 книг. Благодаря этому фонд библиотеки пополнится детскими книгами, научно-популярными трудами, классическими романами и современной литературой.Российский книжный союз был основан в 2001 году. В него входят более 1500 субъектов книжной отрасли страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/prezentatsiya-knigi-o-vladimire-putine-proshla-v-abkhazii-1042061116.html
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абхазия, новости, россия, культура, министерство культуры
Минкульт Абхазии и Российский книжный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Российский книжный союз - некоммерческая организация, объединяющая российские издательства, распространителей книжной продукции, полиграфические предприятия, библиотеки, писательские организации. Он был основан в 2001 году.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр культуры Абхазии Даур Кове и управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами в пятницу, 14 октября.
"Это позволит нам более детально работать вместе над возможностью того, чтобы мы могли привозить сюда абсолютно новые издания, которые появляются в России", - сказал Кове и добавил, что меморандум открывает новые перспективы для книгопечатания в Абхазии.
Президент Российского книжного союза, общественный и политический деятель Сергей Степашин подчеркнул, что Абхазия стала одним из первых представительств Российского книжного союза за рубежом. По его словам, книга - это не только источник знаний, а то, что формирует человека.
"В Абхазии русский язык никто не забыл, русские книги не изгнаны, не уничтожены, их читают, на русском языке пишут и говорят", - сказал он.
Степашин сообщил, что от имени Российского книжного союза Национальной библиотеке Абхазии был вручен сертификат на 2000 книг. Благодаря этому фонд библиотеки пополнится детскими книгами, научно-популярными трудами, классическими романами и современной литературой.
Российский книжный союз был основан в 2001 году. В него входят более 1500 субъектов книжной отрасли страны.