https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/prezentatsiya-knigi-o-vladimire-putine-proshla-v-abkhazii-1042061116.html
Презентация книги о Владимире Путине прошла в Абхазии
Презентация книги о Владимире Путине прошла в Абхазии
Книга "Путь Путина" написана публицистом, журналистом и переводчиком Рафаэлем Гусейновым на основе беседы с автором историко-политических биографий Роем... 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T19:00+0300
2022-10-14T19:00+0300
2022-10-14T19:00+0300
в абхазии
абхазия
владимир путин
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042058605_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c25a047c7f59912e4b1698118e06c4b8.jpg
СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация книги о президенте России Владимире Путине "Путь Путина" прошла в Абхазском драмтеатре в пятницу, 14 октября.В книге журналист Рафаэль Гусейнов задает советскому и российскому публицисту, автору историко-политических биографий Рою Медведеву десять вопросов о Владимире Путине. Эти ответы стали основой десяти глав книги."Книга - это выдержанный подход здравого человека, который не раз писал о Путине и испытывает к нему симпатию", - добавил Палько.По словам Степашина, которые долгие годы возглавлял российское правительство и работал непосредственно с Владимиром Путиным, книга дает возможность проследить эволюцию политика, понять, почему глава государства принимает те или иные решения "подчас очень жесткие и, казалось бы, невероятные"."Все, что описано в книге, на 90% с моей жизнью – с Ленинградом, моей службой, службой президента, сложными перипетиями 90-х… Понятно, почему этот человек никогда не отступает назад, если дал слово, держит… Пишут разное, слышим разное –здесь правда в великолепном изложении", - добавил он.Также, рассказал Степашин, в книге представлено более двухсот архивных фотографий главы России, некоторые из которые ранее не были представлены общественности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/vladimir-putin-my-ne-stavili-pered-soboy-zadachi-unichtozheniya-ukrainy-1042058313.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042058605_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7b4b0362d6c7ab886fbf88e1c826c22e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, владимир путин, сухум
абхазия, владимир путин, сухум
Презентация книги о Владимире Путине прошла в Абхазии
Книга "Путь Путина" написана публицистом, журналистом и переводчиком Рафаэлем Гусейновым на основе беседы с автором историко-политических биографий Роем Медведевым.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация книги о президенте России Владимире Путине "Путь Путина" прошла в Абхазском драмтеатре в пятницу, 14 октября.
Гендиректор издательства "Вече" Леонид Палько, рассказал, что идея провести презентацию книги в Абхазии принадлежит президенту Российского книжного союза Сергею Степашину. Ранее книга была представлена в Москве и Санкт-Петербурге.
В книге журналист Рафаэль Гусейнов задает советскому и российскому публицисту, автору историко-политических биографий Рою Медведеву десять вопросов о Владимире Путине. Эти ответы стали основой десяти глав книги.
"Книга - это выдержанный подход здравого человека, который не раз писал о Путине и испытывает к нему симпатию", - добавил Палько.
По словам Степашина, которые долгие годы возглавлял российское правительство и работал непосредственно с Владимиром Путиным, книга дает возможность проследить эволюцию политика, понять, почему глава государства принимает те или иные решения "подчас очень жесткие и, казалось бы, невероятные".
"Все, что описано в книге, на 90% с моей жизнью – с Ленинградом, моей службой, службой президента, сложными перипетиями 90-х… Понятно, почему этот человек никогда не отступает назад, если дал слово, держит… Пишут разное, слышим разное –здесь правда в великолепном изложении", - добавил он.
Также, рассказал Степашин, в книге представлено более двухсот архивных фотографий главы России, некоторые из которые ранее не были представлены общественности.