https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/prezentatsiya-knigi-o-vladimire-putine-proshla-v-abkhazii-1042061116.html

Презентация книги о Владимире Путине прошла в Абхазии

Презентация книги о Владимире Путине прошла в Абхазии

Книга "Путь Путина" написана публицистом, журналистом и переводчиком Рафаэлем Гусейновым на основе беседы с автором историко-политических биографий Роем... 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T19:00+0300

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2022-10-14T19:00+0300

в абхазии

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация книги о президенте России Владимире Путине "Путь Путина" прошла в Абхазском драмтеатре в пятницу, 14 октября.В книге журналист Рафаэль Гусейнов задает советскому и российскому публицисту, автору историко-политических биографий Рою Медведеву десять вопросов о Владимире Путине. Эти ответы стали основой десяти глав книги."Книга - это выдержанный подход здравого человека, который не раз писал о Путине и испытывает к нему симпатию", - добавил Палько.По словам Степашина, которые долгие годы возглавлял российское правительство и работал непосредственно с Владимиром Путиным, книга дает возможность проследить эволюцию политика, понять, почему глава государства принимает те или иные решения "подчас очень жесткие и, казалось бы, невероятные"."Все, что описано в книге, на 90% с моей жизнью – с Ленинградом, моей службой, службой президента, сложными перипетиями 90-х… Понятно, почему этот человек никогда не отступает назад, если дал слово, держит… Пишут разное, слышим разное –здесь правда в великолепном изложении", - добавил он.Также, рассказал Степашин, в книге представлено более двухсот архивных фотографий главы России, некоторые из которые ранее не были представлены общественности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/vladimir-putin-my-ne-stavili-pered-soboy-zadachi-unichtozheniya-ukrainy-1042058313.html

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