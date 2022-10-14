https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/neskolko-chelovek-postradali-posle-obstrela-vsu-belgorodskoy-oblasti-1042051000.html

Несколько человек пострадали от обстрела ВСУ Белгородской области

Несколько человек пострадали от обстрела ВСУ Белгородской области

При обстреле украинские военные попали в склад боеприпасов, которые начали детонировать. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T12:00+0300

2022-10-14T12:00+0300

2022-10-14T12:08+0300

россия

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042050837_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_6af222328eea402eda2a136ff2e4b245.jpg

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Несколько человек погибли и получили ранения после обстрела Белгородской области со стороны Украины, сообщает Следственный комитет России.Кроме того, в воздухе над областью российская система ПВО сбила украинскую ракету. Ее обломки упали в районе железной дороги, повредив провода линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено, пострадавших нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.Из-за близости к зоне ведения боевых действий приграничные территории России, в том числе Белгородскую область, не раз обстреливали ВСУ. На территории области введен высокий "желтый" уровень террористической угрозы, он регулярно продлевается, в последний раз – до 22 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/ukrainskie-voyska-obstrelyali-kolonnu-s-bezhentsami-v-kharkovskoy-oblasti-1041784937.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости