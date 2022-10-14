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Несколько человек пострадали от обстрела ВСУ Белгородской области
Несколько человек пострадали от обстрела ВСУ Белгородской области
При обстреле украинские военные попали в склад боеприпасов, которые начали детонировать. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T12:00+0300
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Несколько человек погибли и получили ранения после обстрела Белгородской области со стороны Украины, сообщает Следственный комитет России.Кроме того, в воздухе над областью российская система ПВО сбила украинскую ракету. Ее обломки упали в районе железной дороги, повредив провода линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено, пострадавших нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.Из-за близости к зоне ведения боевых действий приграничные территории России, в том числе Белгородскую область, не раз обстреливали ВСУ. На территории области введен высокий "желтый" уровень террористической угрозы, он регулярно продлевается, в последний раз – до 22 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/ukrainskie-voyska-obstrelyali-kolonnu-s-bezhentsami-v-kharkovskoy-oblasti-1041784937.html
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Несколько человек пострадали от обстрела ВСУ Белгородской области
12:00 14.10.2022 (обновлено: 12:08 14.10.2022)
При обстреле украинские военные попали в склад боеприпасов, которые начали детонировать.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Несколько человек погибли и получили ранения после обстрела Белгородской области со стороны Украины, сообщает Следственный комитет России.
"Сообщается, что в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.
Кроме того, в воздухе над областью российская система ПВО сбила украинскую ракету. Ее обломки упали в районе железной дороги, повредив провода линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено, пострадавших нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
Из-за близости к зоне ведения боевых действий приграничные территории России, в том числе Белгородскую область, не раз обстреливали ВСУ. На территории области введен высокий "желтый" уровень террористической угрозы, он регулярно продлевается, в последний раз – до 22 октября.