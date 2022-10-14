https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/opublikovan-grafik-raboty-peredvizhnogo-kompleksa-po-diagnostike-zreniya-1042058148.html

Опубликован график работы передвижного комплекса по диагностике зрения

Опубликован график работы передвижного комплекса по диагностике зрения

Врачи центра будут принимать пациентов в Цандрыпше, Гагре, Пицунде и Гудауте. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T16:58+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Определены даты работы мобильного комплекса по диагностике зрения в западных районах Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава.Прием пациентов будет осуществляться в указанные даты с 9:00 до 17:00.В Цандрыпше центр будет работать 17 октября, в Гагре - 18-19 октября, в Пицунде - 20 октября, в Гудауте - с 21 по 23 октября.При себе жителям Абхазии необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. О датах работы центра в столице республики Минздрав сообщит дополнительно.

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