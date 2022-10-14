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Опубликован график работы передвижного комплекса по диагностике зрения
Опубликован график работы передвижного комплекса по диагностике зрения
Врачи центра будут принимать пациентов в Цандрыпше, Гагре, Пицунде и Гудауте. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T16:58+0300
2022-10-14T16:58+0300
2022-10-14T17:26+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Определены даты работы мобильного комплекса по диагностике зрения в западных районах Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава.Прием пациентов будет осуществляться в указанные даты с 9:00 до 17:00.В Цандрыпше центр будет работать 17 октября, в Гагре - 18-19 октября, в Пицунде - 20 октября, в Гудауте - с 21 по 23 октября.При себе жителям Абхазии необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. О датах работы центра в столице республики Минздрав сообщит дополнительно.
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абхазия, здравоохранение, новости
абхазия, здравоохранение, новости
Опубликован график работы передвижного комплекса по диагностике зрения
16:58 14.10.2022 (обновлено: 17:26 14.10.2022)
Врачи центра будут принимать пациентов в Цандрыпше, Гагре, Пицунде и Гудауте.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Определены даты работы мобильного комплекса по диагностике зрения в западных районах Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрава.
Прием пациентов будет осуществляться в указанные даты с 9:00 до 17:00.
В Цандрыпше центр будет работать 17 октября, в Гагре - 18-19 октября, в Пицунде - 20 октября, в Гудауте - с 21 по 23 октября.
При себе жителям Абхазии необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. О датах работы центра в столице республики Минздрав сообщит дополнительно.