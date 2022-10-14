https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/podstantsiya-zagorelas-iz-za-obstrela-belgoroda-so-storony-vsu-1042063313.html

Подстанция загорелась из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Подстанция загорелась из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ

После начала специальной военной операции приграничные области России не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T21:03+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Подстанция 110 кВт загорелась в Белгороде после обстрела со стороны Украины, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале. Ранее днем обстрелу подверглось село Вознесеновка Белгородской области. Там была повреждена линия электропередач, пострадали пять домовладений. В результате обстрела никто не пострадал. Также ночью в результате обстрела поселка Октябрьского был подорван склад с боеприпасами, которые начали детонировать. В результате происшествия погибли и получили ранения несколько человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/neskolko-chelovek-postradali-posle-obstrela-vsu-belgorodskoy-oblasti-1042051000.html

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