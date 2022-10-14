https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/podstantsiya-zagorelas-iz-za-obstrela-belgoroda-so-storony-vsu-1042063313.html
Подстанция загорелась из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Подстанция загорелась из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ
После начала специальной военной операции приграничные области России не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T21:03+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Подстанция 110 кВт загорелась в Белгороде после обстрела со стороны Украины, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале. Ранее днем обстрелу подверглось село Вознесеновка Белгородской области. Там была повреждена линия электропередач, пострадали пять домовладений. В результате обстрела никто не пострадал. Также ночью в результате обстрела поселка Октябрьского был подорван склад с боеприпасами, которые начали детонировать. В результате происшествия погибли и получили ранения несколько человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/neskolko-chelovek-postradali-posle-obstrela-vsu-belgorodskoy-oblasti-1042051000.html
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новости, россия
Подстанция загорелась из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ
21:03 14.10.2022 (обновлено: 21:04 14.10.2022)
После начала специальной военной операции приграничные области России не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik.
Подстанция 110 кВт загорелась в Белгороде после обстрела со стороны Украины, сообщает
губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
Сейчас пожар потушен, но часть города обесточена. Ведутся работы по переключению на резервный источник питания, они займут до четырех часов.
Ранее днем обстрелу подверглось село Вознесеновка Белгородской области. Там была повреждена линия электропередач, пострадали пять домовладений. В результате обстрела никто не пострадал.
Также ночью в результате обстрела поселка Октябрьского был подорван склад с боеприпасами, которые начали детонировать. В результате происшествия погибли и получили ранения несколько человек.