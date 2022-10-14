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Преподавателей АГУ наградили орденами "Ахьдз-апша" III степени
Преподавателей АГУ наградили орденами "Ахьдз-апша" III степени
Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Преподавателей Абхазского государственного университета наградили орденами "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает пресс-служба главы государства. Высокой награды удостоились доктор философских наук Иван Тарба, доктор исторических наук Валерий Бигуаа, искусствовед Сурам Сакания. Ордена были вручены за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов.Также почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия" было присвоено 27 сотрудникам университета, а декан исторического факультета АГУ Алик Габелия получил звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия".Помимо этого, 14 октября почетное звание "Заслуженный юрист Республики Абхазия" было присвоено председателю Конституционного суда Людмиле Ходжашвили.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/kuznitsa-kadrov-abkhazskiy-gosuniversitet-otmetil-90-letie-1042060199.html
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абхазия, новости, агу

Преподавателей АГУ наградили орденами "Ахьдз-апша" III степени

20:52 14.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума"
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Преподавателей Абхазского государственного университета наградили орденами "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает пресс-служба главы государства.
Высокой награды удостоились доктор философских наук Иван Тарба, доктор исторических наук Валерий Бигуаа, искусствовед Сурам Сакания.
Ордена были вручены за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов.
Также почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия" было присвоено 27 сотрудникам университета, а декан исторического факультета АГУ Алик Габелия получил звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия".
Помимо этого, 14 октября почетное звание "Заслуженный юрист Республики Абхазия" было присвоено председателю Конституционного суда Людмиле Ходжашвили.
АГУ - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2022
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