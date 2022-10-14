https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/prepodavateley-agu-nagradili-ordenami-akhdz-apsha-iii-stepeni-1042063175.html

Преподавателей АГУ наградили орденами "Ахьдз-апша" III степени

Преподавателей АГУ наградили орденами "Ахьдз-апша" III степени

Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T20:52+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Преподавателей Абхазского государственного университета наградили орденами "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает пресс-служба главы государства. Высокой награды удостоились доктор философских наук Иван Тарба, доктор исторических наук Валерий Бигуаа, искусствовед Сурам Сакания. Ордена были вручены за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов.Также почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия" было присвоено 27 сотрудникам университета, а декан исторического факультета АГУ Алик Габелия получил звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия".Помимо этого, 14 октября почетное звание "Заслуженный юрист Республики Абхазия" было присвоено председателю Конституционного суда Людмиле Ходжашвили.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/kuznitsa-kadrov-abkhazskiy-gosuniversitet-otmetil-90-letie-1042060199.html

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