https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/kuznitsa-kadrov-abkhazskiy-gosuniversitet-otmetil-90-letie-1042060199.html

"Кузница кадров": Абхазский госуниверситет отметил 90-летие

"Кузница кадров": Абхазский госуниверситет отметил 90-летие

В 1932 году постановлением Наркомпроса Абхазии был основан Сухумский государственный педагогический институт имени Горького, который затем был преобразован в... 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T18:32+0300

2022-10-14T18:32+0300

2022-10-14T18:58+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский государственный университет отметил 90-летие со дня основания в пятницу, 14 октября.В честь юбилея университета в вуз прибыло 25 делегаций – ректоры, проректоры, преподаватели и представители российских университетов и университета Южной Осетии. Вместе с ректором АГУ Алеко Гварамия, преподавательским составом и студентами они в первую очередь возложили цветы к Памятнику студентам и преподавателям, погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии.В честь юбилея студенты факультета искусств подготовили выставку картин. Декан факультета Нугзар Логуа рассказал гостям, что ежегодно факультет выпускает 25-30 человек, а всего на факультете обучаются 156 студентов.Почетный профессор АГУ, народный художник Чувашской республики Анатолий Данилов отметил, что всегда готов протянуть руку помощи и поделиться опытом, чтобы "Абхазский университет и республика процветали дальше".Совместно с гостями преподавательский состав АГУ во дворе университета посадил "дерево дружбы" - тайваньский дуб, который, по словам заведующего кафедрой "Лесного хозяйства и ботаники" АГУ Сергея Бебия, в высоту может достигать 14-15 метров."Открою вам секрет, почему Тайвань. Покорный ваш слуга неравнодушен к этому острову, долго там работал в экспедиции и, получив оттуда растение, подарил его Абхазской научно–сельской опытной станции. Это вечнозеленое дерево, следующие ваши приезды вы будете любоваться деревом, который посадили в этот день", - рассказал он.В честь юбилейного дня рождения в университете прошел концерт. Вначале гостям был представлен видеоролик об истории учебного заведения, после чего ректор Алеко Гварамия произнес поздравительную речь.Он отметил, что в современном мире позиция государства определяется не только обширностью территорий, численностью населения и военной мощью, но и в не меньшей степени его интеллектуальным развитием, то есть, уровнем науки и образования."Задача сохранения языка, культуры, многовековых национальных традиций – это миссия университета как национального вуза. С другой стороны, это центр кристаллизации мировой научной мысли, передовых технологий и их передачи молодому поколению", - добавил он.Гварамия подчеркнул, что, несмотря на все трудности поствоенного времени, университет динамично развивается - открываются новые кафедры, направления, специальности."Юбилей – это не только праздничные мероприятия, но и оценка реалий сегодняшнего дня, перспектив развития вуза и страны через научные и кадровые обеспечения", - сказал он.С праздником государственный университет поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Он подчеркнул, что у Абхазского госуниверситета особая миссия, он выполняет роль "кузницы кадров для всей республики".Президент выразил уверенность, что АГУ будет всегда держать высокую планку, идти в ногу со временем, "продолжая лучшие традиции, и передавая опыт, накопленный за эти годы".Видеообращения в адрес Абхазского государственного университета приходили от коллег из различных вузов, союзов, организаций. С 90-летием студентов и преподавателей поздравил ректор МГУ Виктор Садовничий."Ваш университет динамично развивается, приумножает свою самобытную традицию в изучении наук. Я бы хотел сказать особые слова благодарности за творческий подход, открытость и стремление к сотрудничеству ректору Алеко Алексеевичу", - сказал он.Садовничий напомнил, что МГУ стал первым университетом, который подписал договор о сотрудничестве с Абхазским университетом."Наше сотрудничество и в эти дни направлено на сохранение единого образовательного пространства, оно основано на прочных связях союзнического и стратегического партнерства между нашими государствами и народами", - добавил ректор.Поздравительное сообщение передал российский политический и государственный деятель, доктор юридических наук Сергей Бабурин. Он рассказал, что впервые побывал в Абхазском госуниверситете в 1992 году, когда Сухум был оккупирован грузинскими войсками."30 лет позволяют сказать, что Абхазия выстояла как государство, абхазский народ доказал свою мировою правосубъектность, а Абхазский государственный университет был и остается основой сбережения науки, образования, культуры", - отметил он.В честь юбилея университета, президент Аслан Бжания подписал указы о присвоении почетного звания "Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия" сотрудникам АГУ.За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия" присвоено сотрудниками Абхазского государственного университета – Андрею Абухба, Эльзе Айба, Ларисе Ахуба, Ринетте Ануа, Сергею Бебия, Олегу Бгажба, Гудисе Вардания, Раисе Гумба, Раисе Гублия, Лаше Габелия, Эмме Гамисония, Хуте Гумба, Роману Дбар, Белле Дзидзария, Саиде Жвания, Лолите Заде, Ямзе Кишмария, Зурабу Конджария, Майе Кимкетовой, Расиму Камлия, Беслану Кубрава, Алексею Касландзия, Мзиане Квициния, Рамгару Маршан, Сергею Пустовалову, Сергею Смыр, Лиане Харчилаа и Руслану Чхамалия.Декан исторического факультета АГУ Алик Габелия получил звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия".В 1932 году Постановлением Наркомпроса Абхазии был основан Сухумский государственный педагогический институт имени Горького. На трех факультетах агро - биологическом, физико-математическом и общественно-литературном обучалось 85 студентов. Первым директором института стал Андрей Чочуа.Перед началом Великой Отечественной войны в институте функционировало уже семь факультетов, обучалось более 2000 студентов и преподавало более 100 сотрудников. Более 500 студентов и преподавателей АГУ стали участниками ВОВ, 160 из них награждены орденами и медалями.13 февраля 1979 года Совет Министров СССР издал приказ о преобразовании Сухумского госпединститута в Абхазский государственный университет имени Горького. Первым ректором университета стал Зураб Анчабадзе.В 1989 году власти Грузии предприняли попытку закрыть университет, из-за чего произошел раскол АГУ по национальному признаку – на базе грузинского сектора правительство Грузии создало Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета. В 1990 году университет перешел под юрисдикцию Абхазии.В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов погибли 94 сотрудника и студента.В 2006 году президент Абхазии Сергей Багапш подписал указ "О придании автономного статуса Абхазскому государственному университету".В 2015 году АГУ был включен в Оксфордский академический союз, а ректор Алеко Гварамия был избран членом совета Союза.На сегодняшний день в Абхазском государственном университете восемь факультетов, 42 кафедры, более 3000 студентов.

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