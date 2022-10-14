https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/vladimir-putin-my-ne-stavili-pered-soboy-zadachi-unichtozheniya-ukrainy-1042058313.html
Владимир Путин: мы не ставили перед собой задачи уничтожения Украины
Владимир Путин: мы не ставили перед собой задачи уничтожения Украины
Говоря о переговорах с Украиной и возможности вовлечения Китая и Индии в мирное урегулирование, глава государства подчеркнул , что Киев официально отказался от... 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T17:50+0300
2022-10-14T17:50+0300
2022-10-14T18:07+0300
новости
владимир путин
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Россия не ставит перед собой цели уничтожения Украины, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав стран СНГ, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Украина существовать как государство после завершения специальной военной операции."В массированных ударах сейчас нет необходимости, сейчас другие задачи стоят. Потому что из, по-моему, двадцати девяти объектов семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Но "добирают" эти объекты постепенно. Необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае, сейчас. А там - видно будет", - сказал глава государства.Также президент прокомментировал версию о том, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту была вывезена из порта Одессы зерновозом. Путин заявил, что расследование ФСБ не подтверждает эту версию, но если гуманитарные коридоры для поставки зерна все же использовались для организации теракта, то это поставит под вопрос зерновую сделку.На вопрос журналистов о том, к каким последствиям может привести ввод войск НАТО на украинскую территорию в случае поражения Киева, президент объяснил, что закончиться это может глобальной катастрофой. Он выразил уверенность в том, что западным странам хватит здравомыслия для того, чтобы не предпринимать подобных шагов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/putin-rasskazal-kogda-v-rossii-zavershitsya-chastichnaya-mobilizatsiya-1042057533.html
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новости, владимир путин
Владимир Путин: мы не ставили перед собой задачи уничтожения Украины
17:50 14.10.2022 (обновлено: 18:07 14.10.2022)
Говоря о переговорах с Украиной и возможности вовлечения Китая и Индии в мирное урегулирование, глава государства подчеркнул , что Киев официально отказался от ведения переговоров.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik.
Россия не ставит перед собой цели уничтожения Украины, заявил
российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав стран СНГ, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Украина существовать как государство после завершения специальной военной операции.
Президент добавил, что сейчас нет необходимости наносить массированные удары по всей территории Украины, как это было после теракта на Крымском мосту.
"В массированных ударах сейчас нет необходимости, сейчас другие задачи стоят. Потому что из, по-моему, двадцати девяти объектов семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Но "добирают" эти объекты постепенно. Необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае, сейчас. А там - видно будет", - сказал глава государства.
Также президент прокомментировал версию о том, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту была вывезена из порта Одессы зерновозом. Путин заявил, что расследование ФСБ не подтверждает эту версию, но если гуманитарные коридоры для поставки зерна все же использовались для организации теракта, то это поставит под вопрос зерновую сделку.
На вопрос журналистов о том, к каким последствиям может привести ввод войск НАТО на украинскую территорию в случае поражения Киева, президент объяснил, что закончиться это может глобальной катастрофой. Он выразил уверенность в том, что западным странам хватит здравомыслия для того, чтобы не предпринимать подобных шагов.