https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-15-i-16-oktyabrya-1042060053.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и перепадов атмосферного давления. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T18:05+0300

2022-10-14T18:05+0300

2022-10-14T18:05+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103011/32/1030113255_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_697a1f560c1bbc85e36a4db1eee4dd16.jpg

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии