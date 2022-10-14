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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и перепадов атмосферного давления. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T18:05+0300
2022-10-14T18:05+0300
2022-10-14T18:05+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и перепадов атмосферного давления.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.