https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/putin-rasskazal-kogda-v-rossii-zavershitsya-chastichnaya-mobilizatsiya-1042057533.html
Путин рассказал, когда в России завершится частичная мобилизация
Путин рассказал, когда в России завершится частичная мобилизация
Говоря о причинах мобилизации, глава государства пояснил, что линия соприкосновения составляет 1100 километров, и сдерживать ее силами контрактных войск не... 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T16:37+0300
2022-10-14T16:37+0300
2022-10-14T16:37+0300
россия
владимир путин
новости
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав СНГ заявил, что мобилизационные мероприятия в стране завершатся через две недели."Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал глава государства.Путин добавил, что 33 тысячи человек находятся в подразделениях, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи.Сдерживать линию соприкосновения силами одних контрактников не получится, пояснил глава государства, для этого и была объявлена частичная мобилизация. А "бестолковщина", с которой сталкивались граждане, связана с применением старой формы учета, которая не обновлялась десятилетиями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/nazvan-srok-kreditnykh-kanikul-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-1041900697.html
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россия, владимир путин, новости
россия, владимир путин, новости
Путин рассказал, когда в России завершится частичная мобилизация
Говоря о причинах мобилизации, глава государства пояснил, что линия соприкосновения составляет 1100 километров, и сдерживать ее силами контрактных войск не получится.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав СНГ заявил
, что мобилизационные мероприятия в стране завершатся через две недели.
"Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал глава государства.
Путин добавил, что 33 тысячи человек находятся в подразделениях, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи.
Сдерживать линию соприкосновения силами одних контрактников не получится, пояснил глава государства, для этого и была объявлена частичная мобилизация. А "бестолковщина", с которой сталкивались граждане, связана с применением старой формы учета, которая не обновлялась десятилетиями.