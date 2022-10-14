https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/putin-rasskazal-kogda-v-rossii-zavershitsya-chastichnaya-mobilizatsiya-1042057533.html

Путин рассказал, когда в России завершится частичная мобилизация

Путин рассказал, когда в России завершится частичная мобилизация

Говоря о причинах мобилизации, глава государства пояснил, что линия соприкосновения составляет 1100 километров, и сдерживать ее силами контрактных войск не... 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T16:37+0300

2022-10-14T16:37+0300

2022-10-14T16:37+0300

россия

владимир путин

новости

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав СНГ заявил, что мобилизационные мероприятия в стране завершатся через две недели."Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал глава государства.Путин добавил, что 33 тысячи человек находятся в подразделениях, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи.Сдерживать линию соприкосновения силами одних контрактников не получится, пояснил глава государства, для этого и была объявлена частичная мобилизация. А "бестолковщина", с которой сталкивались граждане, связана с применением старой формы учета, которая не обновлялась десятилетиями.

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