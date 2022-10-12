https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/zadachi-sovmestnoy-voyskovoy-gruppirovki-rossii-i-belarusi-1042032091.html

Задачи совместной войсковой группировки России и Беларуси

Задачи совместной войсковой группировки России и Беларуси

Развертывание совместной региональной группировки войск Беларуси и России носит оборонительный характер, служит надежному прикрытию границ Союзного... 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T20:02+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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Стратегия Минска и Москвы отвечает на растущие военные угрозы со стороны сопредельных стран НАТО и киевского режима, а также охлаждает горячее желание Варшавы силой овладеть регионами Западной Украины – по договоренности с Киевом или без формальностей, пишет военный эксперт Александр Хроленко.После образования единого оборонного пространства Союзного государства отрабатывались различные варианты развертывания и применения войск, исходя из всего спектра угроз.Белорусский президент Александр Лукашенко 10 октября на совещании с силовиками сообщил, что ряд стран Европы рассматривают варианты агрессии против РБ. Открытие Киевом фронта против Беларуси безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. В связи с обострением на западных границах Союзного государства Минск и Москва договорились о развертывании совместной региональной группировки войск (формирование началось 8 октября).Это важное политическое решение требует от киевского режима подтянуть больше резервов ВСУ на Северное направление, перенастроить логистику – действия малореалистичные в условиях массированных ракетных ударов России по объектам украинской энергетической инфраструктуры двойного назначения, центрам боевого управления и связи ВСУ.С другой стороны, Варшава быстро наращивает военные расходы и численность Войска Польского близ белорусской границы, активно закупает боевую технику, безрассудно стремится к размещению на своей территории американских войск и ядерного оружия США. По соцопросам, около 55% польских граждан поддерживают идею размещения американских термоядерных авиабомб и ракет, то есть согласны с превращением своей страны в приоритетную мишень для российской ядерной триады. Против высказываются менее 30%.В таких условиях развертывание полноценной и самодостаточной группировки войск РБ и РФ на белорусской земле становится необходимым и достаточным условием предотвращения агрессии НАТО на втором (после) Украины, Белорусском фронте шириной около 1000 км (с учетом рубежей сопредельных Польши и стран Балтии).Оборонный потенциалГенштабы вооруженных сил РБ и РФ отрабатывают состав и задачи совместной региональной группировки войск, места развертывания, задачи, и алгоритмы материально-технического обеспечения. Формирование единого оборонного пространства Беларуси и России изначально предусматривало интеграцию вооруженных сил двух стран на стратегическом и оперативно-тактическом уровнях. Ранее на белорусской территории созданы два совместных учебных центра – авиационный и ПВО, которые фактически несут боевое дежурство. Границы РБ регулярно "обходят" совместные патрули истребительной и ракетоносной авиации.Беларусь служит прочным флангом в ходе спецоперации ВС России на Украине, периодически отражая провокации с польской стороны. Россия готова всеми средствами защитить Беларусь от удара с Украины и с территории стран НАТО.И все же, обстановка на украинско-белорусской границе накаляется. Посол Украины Игорь Кизим в понедельник получил ноту МИД РБ, в которой Минск утверждает, что Киев планирует нанесение удара по территории Беларуси. В этот же день МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть Республику Беларусь. Жителей Бреста 11 октября предупредили о плановом появлении на улицах военной техники 38-й бригады. В воздухе пахнет порохом.Киев усиливает военное присутствие на границе с РБ, подтягивая дополнительные вооружения и подразделения различных силовых ведомств. Председатель комитета российского Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев считает, что существует реальная угроза территориальной целостности Беларуси со стороны Украины.По мнению главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, совместная группировка в российской спецоперации на Украине участвовать не будет. Замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич видит цель развертывания группировки в профилактике агрессивных намерений соседей. Однако, все возможные варианты развития событий предусмотреть нельзя. Эксперты не без оснований предупреждают, что Войско Польское по договоренности с киевским режимом или без формальностей может оккупировать Западную Украину за считанные дни, практически без сопротивления зависимых ВСУ. Чисто гипотетически, в этой ситуации могущественная войсковая группировка РБ и РФ способна поставить НАТО на Волыни в очень неудобное положение. Поляки рисковать не станут. Американцы крайне обеспокоены тем, что "Белорусский фронт" ставит НАТО "перед пропастью".Географическое положение РБ позволяет ракетному оружию сухопутных войск, например, оперативно-тактическим комплексам "Искандер", контролировать оперативное пространство всей Западной Европы. На территории Беларуси, как и в Калининградской области, могут быть размещены гиперзвуковые ракеты "Кинжал", для надежной гарантии безопасности. Структура и боевой состав совместной группировки войск РБ и РФ должен соответствовать уровню угроз – никаких ограничений.Военное и военно-техническое сотрудничество Минска и Москвы развивается активно, конструктивно и эффективно. Российский министр обороны Сергей Шойгу 3 февраля в Минске заявил о 20 совместных маневрах 2022 года, однако реальная боевая обстановка оказалась еще сложнее и динамичнее. Ритм военно-технического сотрудничества отражает расписание прибывающих из России эшелонов с новейшей боевой техникой для Вооруженных сил РБ. Имея в тылу самую могущественную ядерную державу мира, Беларусь может чувствовать себя на международной арене спокойно, уверенно и жестко "реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы".Вместе Беларусь планирует сократить основания отсрочки от призыва в армию. Нижняя палата парламента проголосовала в первом чтении за корректировку закона о воинской обязанности и воинской службе. Изменения направлены на увеличение призывных ресурсов, необходимых для комплектования войск – для укрепления обороноспособности и безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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