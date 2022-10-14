https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1042049943.html

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России

Российские авиакомпании будут использовать альтернативные маршруты через Сочи, Минеральные воды, Москву, Волгоград и Ставрополь. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 22 октября, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", – говорится в сообщении.Ограничения касаются полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/eksperty-rasskazali-kak-budet-deystvovat-zapret-na-vezd-rossiyan-v-chekhiyu-1042045410.html

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