https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1042049943.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
Российские авиакомпании будут использовать альтернативные маршруты через Сочи, Минеральные воды, Москву, Волгоград и Ставрополь. 14.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-14T10:51+0300
2022-10-14T10:51+0300
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 22 октября, сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", – говорится в сообщении.Ограничения касаются полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные аэропорты работают в штатном режиме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/eksperty-rasskazali-kak-budet-deystvovat-zapret-na-vezd-rossiyan-v-chekhiyu-1042045410.html
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россия, новости, аэропорты
россия, новости, аэропорты
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
10:51 14.10.2022 (обновлено: 11:09 14.10.2022)
Российские авиакомпании будут использовать альтернативные маршруты через Сочи, Минеральные воды, Москву, Волгоград и Ставрополь.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik.
Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлен до 22 октября, сообщает
Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", – говорится в сообщении.
Ограничения касаются полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты работают в штатном режиме.