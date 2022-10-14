https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/rossiyskie-rakety-porazili-arsenal-zapadnykh-boepripasov-v-lvovskoy-oblasti-1042061727.html

Российские ракеты поразили арсенал западных боеприпасов в Львовской области

Российские ракеты поразили арсенал западных боеприпасов в Львовской области

На уничтоженном складе хранилось большое количество оружия, военной техники и боеприпасов, поставленных Киеву западными партнерами. 14.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-14T19:51+0300

2022-10-14T19:51+0300

2022-10-14T19:52+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Российские войска поразили арсенал с западными боеприпасами в населенном пункте Броды в Львовской области Украины, сообщает Минобороны России.А высокоточным оружием ВКС Росии были поражены объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.Ведомство сообщает, что противник предпринял три попытки атак на Купянском направлении, но они были безуспешными. Было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.На Краснолиманском направлении российские войска также нанесли огневое поражение противнику - уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля.На Времевском направлении российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка в ДНР, уничтожили более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.Минобороны также сообщает, что неудачные попытки наступления противник предпринял и на Николаево-Криворожском направлении. Там было уничтожено более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.Также ракетными ударами в районе Николаева были поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наёмников "Иностранный легион". Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.Оперативно-тактическая авиация и ВКС России сбили украинский самолет Су-24, а средства ПВО - 15 беспилотников, уничтожили в воздухе 14 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/vs-rossii-otbili-vse-ataki-voennykh-ukrainy-v-kharkovskoy-oblasti-i-lnr--1042041625.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/natovskoe-zakrytoe-nebo-ukraine-ne-pomozhet-1042047563.html

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