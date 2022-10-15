https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/bolee-desyati-chelovek-pogibli-pri-terakte-na-poligone-v-belgorodskoy-oblasti-1042073037.html

Более десяти человек погибли при теракте на полигоне в Белгородской области

Более десяти человек погибли при теракте на полигоне в Белгородской области

Двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, убив 11 человек и нанеся увечья еще 15 людям. 15.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. 11 человек погибли, 15 пострадали во время теракта на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России."Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", — говорится в заявлении.Ведомство уточняет, что во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которые должны были быть отправлены на Украину для участия в специальной военной операции, двое человек открыли огонь по бойцам одного из подразделений. Ответным огнем террористы были ликвидированы. На месте происшествия ведут работу сотрудники правоохранительных органов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/podstantsiya-zagorelas-iz-za-obstrela-belgoroda-so-storony-vsu-1042063313.html

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