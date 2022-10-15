https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/bolee-desyati-chelovek-pogibli-pri-terakte-na-poligone-v-belgorodskoy-oblasti-1042073037.html
Более десяти человек погибли при теракте на полигоне в Белгородской области
Более десяти человек погибли при теракте на полигоне в Белгородской области
Двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, убив 11 человек и нанеся увечья еще 15 людям. 15.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-15T23:37+0300
2022-10-15T23:37+0300
2022-10-15T23:37+0300
россия
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039567806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_985ba9e6f27086ea9cabd90872c51568.jpg
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. 11 человек погибли, 15 пострадали во время теракта на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России."Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", — говорится в заявлении.Ведомство уточняет, что во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которые должны были быть отправлены на Украину для участия в специальной военной операции, двое человек открыли огонь по бойцам одного из подразделений. Ответным огнем террористы были ликвидированы. На месте происшествия ведут работу сотрудники правоохранительных органов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/podstantsiya-zagorelas-iz-za-obstrela-belgoroda-so-storony-vsu-1042063313.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039567806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46f65de56f5677d4491372bf812c8ed6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, министерство обороны рф, новости
россия, министерство обороны рф, новости
Более десяти человек погибли при теракте на полигоне в Белгородской области
Двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, убив 11 человек и нанеся увечья еще 15 людям.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik.
11 человек погибли, 15 пострадали во время теракта на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
"Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", — говорится в заявлении.
Ведомство уточняет, что во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которые должны были быть отправлены на Украину для участия в специальной военной операции, двое человек открыли огонь по бойцам одного из подразделений.
Ответным огнем террористы были ликвидированы. На месте происшествия ведут работу сотрудники правоохранительных органов.