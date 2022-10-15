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https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/bolee-desyati-chelovek-pogibli-pri-terakte-na-poligone-v-belgorodskoy-oblasti-1042073037.html
Более десяти человек погибли при теракте на полигоне в Белгородской области
Более десяти человек погибли при теракте на полигоне в Белгородской области
Двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, убив 11 человек и нанеся увечья еще 15 людям. 15.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. 11 человек погибли, 15 пострадали во время теракта на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России."Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", — говорится в заявлении.Ведомство уточняет, что во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которые должны были быть отправлены на Украину для участия в специальной военной операции, двое человек открыли огонь по бойцам одного из подразделений. Ответным огнем террористы были ликвидированы. На месте происшествия ведут работу сотрудники правоохранительных органов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/podstantsiya-zagorelas-iz-za-obstrela-belgoroda-so-storony-vsu-1042063313.html
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россия, министерство обороны рф, новости
россия, министерство обороны рф, новости

Более десяти человек погибли при теракте на полигоне в Белгородской области

23:37 15.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Скорая помощь
Скорая помощь - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, убив 11 человек и нанеся увечья еще 15 людям.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. 11 человек погибли, 15 пострадали во время теракта на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", — говорится в заявлении.
Ведомство уточняет, что во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которые должны были быть отправлены на Украину для участия в специальной военной операции, двое человек открыли огонь по бойцам одного из подразделений.
Ответным огнем террористы были ликвидированы. На месте происшествия ведут работу сотрудники правоохранительных органов.
После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2022
Подстанция загорелась из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ
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