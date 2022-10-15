https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/chernomorenergo-zapustit-prilozhenie-dlya-oplaty-schetov-za-elektroenergiyu-1042063438.html

"Черноморэнерго" запустит приложение для оплаты счетов за электроэнергию

"Черноморэнерго" запустит приложение для оплаты счетов за электроэнергию

“Квартплата.Онлайн” основана на одноименной российской платформе, сейчас ее используют в тестовом режиме. 15.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-15T09:00+0300

2022-10-15T09:00+0300

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. "Черноморэнерго" вводит приложение для онлайн-оплаты счетов за электроэнергию, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал начальник управления сбыта Алхас Чанба.“В приложении абонент заводит личный кабинет, вносит информацию по лицевому счету, затем вносит показатели счетчика. После приложение автоматически высчитывает сумму, которую нужно оплатить. Так платформа позволяет дистанционно оплатить счета за электроэнергию”, - пояснил Чанба.Приложением могут пользоваться и те абоненты, у кого нет счетчика. Им счет выписывается по фиксированному тарифу.По словам Чанба, “Квартплату.Онлайн” уже можно скачать в App Store и Play Market. Само приложение планируют ввести для общего пользования в течение месяца.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/chanba-rasskazal-kak-v-abkhazii-reshaetsya-vopros-s-neplatezhami-za-elektroenergiyu--1042051685.html

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