https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/predstaviteli-abkhazskoy-diaspory-v-turtsii-ne-postradali-pri-vzryve-v-shakhte-1042069179.html
Представители абхазской диаспоры в Турции не пострадали при взрыве в шахте
Представители абхазской диаспоры в Турции не пострадали при взрыве в шахте
Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что в момент взрыва на глубине 300 метров под землей находились... 15.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-15T15:10+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в шахте на севере Турции, сообщил корреспонденту Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих. Часть из них удалось эвакуировать, раненые были отправлены в больницы.Уже известно о 40 погибших, еще 49 человек остаются заблокированными под землей. На месте взрыва работают спасательные службы, туда лично прибыл глава государства Реджеп Эрдоган.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/sorok-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-shakhty-v-turtsii-1042066056.html
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турция, абхазия, новости, диаспора
Представители абхазской диаспоры в Турции не пострадали при взрыве в шахте
Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что в момент взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в шахте на севере Турции, сообщил корреспонденту Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.
Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих. Часть из них удалось эвакуировать, раненые были отправлены в больницы.
Уже известно о 40 погибших, еще 49 человек остаются заблокированными под землей. На месте взрыва работают спасательные службы, туда лично прибыл глава государства Реджеп Эрдоган.