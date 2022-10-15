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Представители абхазской диаспоры в Турции не пострадали при взрыве в шахте
Представители абхазской диаспоры в Турции не пострадали при взрыве в шахте
Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что в момент взрыва на глубине 300 метров под землей находились... 15.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в шахте на севере Турции, сообщил корреспонденту Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих. Часть из них удалось эвакуировать, раненые были отправлены в больницы.Уже известно о 40 погибших, еще 49 человек остаются заблокированными под землей. На месте взрыва работают спасательные службы, туда лично прибыл глава государства Реджеп Эрдоган.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/sorok-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-shakhty-v-turtsii-1042066056.html
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турция, абхазия, новости, диаспора

Представители абхазской диаспоры в Турции не пострадали при взрыве в шахте

15:10 15.10.2022
© AP Photo Khalil HamraСпасатели загружают тело пострадавшего в машину скорой помощи перед государственной шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu в Амасре, в прибрежной черноморской провинции Бартин, Турция, в субботу, 15 октября 2022 года. Взрыв произошел в пятницу вечером в угольная шахта и спасательные работы продолжались.
Спасатели загружают тело пострадавшего в машину скорой помощи перед государственной шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu в Амасре, в прибрежной черноморской провинции Бартин, Турция, в субботу, 15 октября 2022 года. Взрыв произошел в пятницу вечером в угольная шахта и спасательные работы продолжались. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2022
© AP Photo Khalil Hamra
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Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что в момент взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в шахте на севере Турции, сообщил корреспонденту Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.
Взрыв в шахте в городе Бартын произошел в ночь с пятницы на субботу. Турецкие власти сообщили, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих. Часть из них удалось эвакуировать, раненые были отправлены в больницы.
Уже известно о 40 погибших, еще 49 человек остаются заблокированными под землей. На месте взрыва работают спасательные службы, туда лично прибыл глава государства Реджеп Эрдоган.
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2022
Сорок человек погибли в результате взрыва шахты в Турции
12:04
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