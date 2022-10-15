https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/rossiyskie-voyska-sorvali-vysadku-ukrainskogo-desanta-v-rayone-zaporozhskoy-aes-1042069550.html

Российские войска сорвали высадку украинского десанта в районе Запорожской АЭС

Российские войска сорвали высадку украинского десанта в районе Запорожской АЭС

А в Харковской области была сорвана переправа ротной тактической группы украинских военнослужащих через реку Оскол, уничтожены более 30 украинских... 15.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-15T14:07+0300

2022-10-15T14:07+0300

2022-10-15T14:11+0300

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. В ночь с 13 на 14 октября российские войска сорвали подготовку ВСУ к высадке речного десанта в районе Запорожкой атомной электростанции, сообщает Министерство обороны России.В районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области огнем российской артиллерии уничтожены 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами.На Краснолиманском направлении ВСУ пытались вести разведку боем, но были отброшены. Российские войска уничтожили до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов. Ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области, было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты. На Николаево-Криворожском направлении были также отбиты попытки наступления украинских войск. Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей, пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах, уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Средствами ПВО России за сутки сбит украинский самолет Су-25, перехвачены 10 беспилотников, в том числе два американских дрона "Свитч Блэйд-600", уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а в районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты "HARM".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/rossiyskie-rakety-porazili-arsenal-zapadnykh-boepripasov-v-lvovskoy-oblasti-1042061727.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/natovskoe-zakrytoe-nebo-ukraine-ne-pomozhet-1042047563.html

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