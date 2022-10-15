https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/sostoyalis-vybory-deputatov-v-sobranie-gagrskogo-rayona-1042072256.html

Состоялись выборы депутатов Собрания Гагрского района

Состоялись выборы депутатов Собрания Гагрского района

Гагрский избирком назначил повторные выборы в Собрание района по избирательным округам №9 (село Псахара) и №15 (город Гагра) в связи с досрочным прекращением... 15.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Состоялись выборы депутатов в Собрание Гагрского района, сообщил корреспонденту Sputnik секретарь избирательной комиссии Гагрского района Беслан Кортава.“Для того, чтобы выборы считать состоявшимися необходимо, чтобы явка составила не менее 25 %. От кандидатов жалоб не поступало, выборы прошли спокойно”, - добавил секретарь избирательной комиссии.Предварительные итоги будут оглашены уже завтра 16 октября.В округе №15 на депутатское кресло претендуют Ахра Барциц и Сатбеи Багателия, в округе № 9 баллотируется Эдуард Харазия.Голосования на участках округов № 9 и № 15 (село Псахара и Гагра) началось в 8:00 и завершилось в 20:00 в субботу, 15 октября.Гагрский избирком назначил повторные выборы в Собрание района по избирательным округам №9 (село Псахара) и №15 (город Гагра) в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов. Как уточнили в администрации Гагрского района, выборы назначены в связи с тем, что один из депутатов, Владимир Вардая, сложил с себя полномочия, перейдя на другую работу, а другой - депутат Беслан Дзяпш-ипа скончался.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/zaregistrirovany-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-sobraniya-v-gagre-1041713253.html

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