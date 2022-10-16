https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-17-oktyabrya-1042078474.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием антициклона. 16.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-16T15:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В понедельник, 17 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии