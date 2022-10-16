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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием антициклона. 16.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-16T15:30+0300
2022-10-16T15:30+0300
2022-10-16T15:38+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В понедельник, 17 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 октября
15:30 16.10.2022 (обновлено: 15:38 16.10.2022)
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием антициклона.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В понедельник, 17 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.