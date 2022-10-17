https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/futbolnyy-klub-ritsa-stal-pobeditelem-chempionata-abkhazii-vpervye-za-20-let-1042100485.html

Футбольный клуб "Рица" стал победителем Чемпионата Абхазии впервые за 20 лет

Футбольный клуб "Рица" стал победителем Чемпионата Абхазии впервые за 20 лет

В XXIX Чемпионате Абхазии по футболу приняло участие восемь команд из разных городов и районов страны. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-17T19:22+0300

2022-10-17T19:22+0300

2022-10-17T19:22+0300

в абхазии

футбол

спорт

спортивная абхазия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042100313_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_23d0d594e36a878d72523525ecd39e8a.jpg

ГУДАУТА, 17 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Клуб "Рица" досрочно стал обладателем кубка Чемпионата Абхазии по футболу.Гудаутская команда набрала наибольшее количество очков в 29 чемпионате в сравнении с соперниками. Церемония награждения прошла на городском стадионе в Гудауте.Он также отметил значимый вклад в развитие спорта тренерского штаба и дирекции местного стадиона и, конечно же, болельщиков.Капитан команды "Рица" Аслан Мукба признался, что эмоции его переполняют, так как самого главного футбольного приза страны клуб не завоевывал уже два десятка лет.в пользу хозяев поля – ФК "Рицы".Капитан команды "Рицы" Аслан Мукба признался, что эмоции его переполняют, так как самого главного футбольного приза страны клуб не завоевывал уже два десятка лет."Сезон был сложный. Все команды были сильные, но мы тренировались много и сумели победить", - сказал Мукба.Голкипер "Рицы" Шамиль Тарба подчеркнул, что напряженность в ходе чемпионата ощущалась до последних матчей.Тарба добавил, что наиболее сложным соперником в чемпионате для "Рицы" оказалась команда из Очамчыры.Как уточнил президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба, на втором месте в чемпионате клуб "Сухум", а за третье место предстоит побороться командам "Динамо" Сухум и "Гагра"."По завершении чемпионата у нас полуфинальная и финальная части Кубка Абхазии по футбола. Мы приглашаем на игры всех любителей футбола. Финал состоится 8 ноября на стадионе "Динамо". Какие именно команды там встретятся, пока неизвестно", - рассказал он.По словам Хагба, в Абхазии есть талантливая молодежь, которая может показывать хорошие результаты в спорте, но им нужна поддержка. Он также добавил, что Федерации футбола оказал финансовую помощь президент Абхазии Аслан Бжания, что позволит реализовать запланированные мероприятия до конца года.Команда "Садз" из Цандрипша стала шестой в чемпионате Абхазии. Вратарь клуба Хвича Черкезия в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что клуб испытывал определенные проблемы в течение сезона и многие основные игроки не смогли выйти на поле против "Рицы" из-за травм. При этом он отметил, что команда не унывает и будет улучшать свой результат в последующем сезоне.В 29-м чемпионате Абхазии по футболу участвует восемь команд – галский "Самурзакан", очамчырский "Ерцаху", сухумские "Нарт" и "Динамо", новоафонская команда "Афон", гудаутская "Рица", гагрская команда "Гагра" и цандрыпшский "Садз".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/dopolnitelnoe-vremya-bagateliya-o-dosrochnoy-pobede-v-chempionate-abkhazii-po-futbolu--1042029991.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

футбол, спорт, спортивная абхазия, абхазия